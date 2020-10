Il Paradiso delle signore, anticipazioni: il destino del personaggio di Agnese

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore e come reagirà il personaggio di Agnese.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate dell’amatissima soap opera di Rai 1!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: il destino di Agnese

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, grande importanza sarà ricoperta dal personaggio di Agnese Amato, interpretato dalla celebre attrice Antonella Attili.

L’interprete, classe ’63, è già nota per ruoli al cinema in pellicole del calibro di Nuovo cinema paradiso, Che strano chiamarsi Federico o Tolo Tolo.

Naturalmente, di ruoli di rilievo ne ha ricoperti anche in televisione, sul set di Squadra antimafia, I liceali, Romanzo Criminale e naturalmente il già citato Il Paradiso delle signore.

Nel corso della nuova stagione de Il Paradiso delle signore, pare che il pubblico avrà modo di assistere a delle evoluzioni nel personaggio di Agnese, che apparirà confuso e turbato da alcuni avvenimenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: il destino di Agnese

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, pare che il personaggio di Agnese si ritroverà al centro di alcune questioni, correlate specialmente al rapporto con Armando.

La coppia si ritroverà a vivere un amore difficile, passionale ma comunque complesso da vivere. Tremendamente innamorati, non mancheranno momenti di felicità, costellati, però, da un alone di tristezza e malinconia.

Oltre all’amore con Armando, Agnese avrà modo di godersi il lavoro e in particolare la collaborazione con Gabriella. I rapporti tra le due donne, infatti, dovrebbero migliorare e dovrebbero essere messe da parte le discordie.

Nel frattempo, Agnese dovrà badare ai suoi figli, che, benché siano cresciuti, continuano comunque a causarle qualche preoccupazione.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore e come si evolverà il personaggio di Agnese, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1 e assistere allo show!