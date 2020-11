Il Paradiso delle signore anticipazioni 9-10 novembre: svelata l’identità del ladro

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di una delle soap opera più amate, Il Paradiso delle signore, in onda tutti i giorni su Rai 1.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi appuntamenti con uno dei prodotti più apprezzati del palinsesto di Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Stefania alla ricerca del ladro

Il Paradiso delle signore torna con nuovi e avvincenti episodi che andranno in onda su Rai 2 da lunedì, 9 novembre, a venerdì, 13 novembre 2020.

Il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Stefania si impegnerà per scoprire, assieme a Vittorio, il responsabile del furto al Paradiso.

La donna temerà per il suo posto di lavoro, in quanto new entry e poco conosciuta da tutti. Nel frattempo Adelaide continuerà a non vedere di buon occhio il rapporto tra Umberto e Federico.

Intanto, Luciano si sentirà messo da parte nel suo ruolo di padre, proprio a causa della già citata situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Svelata l’identità del ladro

Nella puntata in onda martedì, 10 novembre 2020, si scoprirà l’identità del ladro. Si tratta di Pietro, il nipote di Vittorio Conti.

Intanto, il confronto tra Luciano e Umberto degenererà in uno scontro. Federico e Stefania decideranno di uscire insieme e organizzeranno il loro primo appuntamento.

Nel frattempo, Vittorio prenderà dei seri provvedimenti nei confronti di Pietro e lo obbligherà a lavorare al fianco di Rocco. Il giovane, però, apparirà completamente disinteressato. L’umore del ragazzo è sicuramente condizionato dalla perdita del padre Edoardo.

Alla fine, il personaggio di Adelaide sarà sulla buona strada per scoprire la verità sul rapporto tra Umberto e Federico, mentre Salvatore e Marcello staranno per compromettere il lavoro che Laura ha svolto con tanta fatica.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1.