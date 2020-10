Il Paradiso delle signore, anticipazioni: terribile lutto per Vittorio

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di una delle soap opera più amate e seguite dal pubblico italiano.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore!

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Vittorio Conti accoglie un ospite molto particolare

Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 con un nuovo e appassionante episodio, in onda venerdì, 23 ottobre 2020.

In occasione della nuova puntata della fiction amatissima dal pubblico italiano, tutti avranno modo di vedere che Vittorio Conti riceverà una visita molto particolare.

A sorprenderlo sarà la cognata Beatrice, che però non gli darà una notizia positiva, anzi. La donna, infatti, lo informerà della morte di suo fratello.

Nel frattempo, il personaggio di Luciano si sentirà sempre più infastidito dalla presenza di zia Ernesta e di Stefania, che tra l’altro sono la causa principale del posticipo del suo trasloco.

Infine, avrà luogo la nuova uscita della collezione de il Paradiso: tutto lo staff è molto eccitato e Vittorio sarà davvero pieno di lavoro, anche perché vorrà incanalare tutte le sue energie nel lavoro da quando Marta è partita per gli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: le terribili condizioni di vita di Zia Ernesta

Nel prossimo appuntamento della soap opera in onda su Rai 1, Vittorio sarà sempre più vicino a Gabriella, con la quale condivide i frutti del loro duro lavoro.

Intanto aumenterà l’intolleranza di Luciano nei confronti della situazione che sta vivendo. Zia Ernesta, però, non può andare via e con le lacrime agli occhi lo informerà della condizione terribile in cui versano le sue finanze.

Nel frattempo, il personaggio di Adelaide deciderà di sfoderare tutti i suoi talenti nascosti in vista di un unico obiettivo: vincere le elezioni di presidentessa.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1 nei giorni della messa in onda!