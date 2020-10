Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: scontri tra Laura e Salvatore

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in base alle anticipazioni.

Protagonisti indiscussi dei prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 1 saranno Laura, Salvatore e Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Laura entra in società con Salvatore e Marcello

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con nuove e appassionanti puntate, che apporteranno importanti novità alle trame del telefilm.

In particolare, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Laura Parisi, interpretato dall’attrice Arianna Montefiori, riscuoterà grandissimo successo.

La donna pare abbia conquistato il Paradiso, ma anche la caffetteria gestita da Salvatore, interpretato da Emanuel Caserio, e Marcello, impersonato invece da Pietro Masotti.

Gli affari della caffetteria miglioreranno soprattutto grazie alla bravura di Laura, che ha avuto l’idea di introdurre i gelati. Marcello e Salvo si ritroveranno, quindi, a vivere un periodo positivo grazie alla giovane.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Laura infuriata a causa di Salvatore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Laura avrà il coraggio di chiedere ai due baristi di entrare in società con loro, visto il successo riscosso dalle sue personali iniziative.

Barbieri e Amato accetteranno la proposta di Laura con entusiasmo, ma dopo poco accadrà un avvenimento che manderà la donna su tutte le furie.

Salvatore, infatti, sceglierà di valutare l’interesse del Circolo milanese per una fornitura di pasticceria: lo farà, però, senza comunicare la sua decisione a Laura e ciò la manderà naturalmente su tutte le furie.

La donna si sentirà umiliata e messa da parte, così Salvatore sarà costretto a chiederle scusa per recuperare il rapporto di fiducia e tornare a come erano in precedenza.

Salvatore chiederà perdono per il suo comportamento e per le sue azioni a dir poco avventate. Laura accetterà le sue scuse e deciderà di ricominciare da zero?

Per scoprirlo e per tutte le altre novità de Il Paradiso delle signore, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1 e vedere le nuove puntate della soap opera!