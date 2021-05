La prossima settimana molti saranno i colpi di scena nelle puntate inedite della soap di Rai 1: scopriamo nel dettaglio le anticipazioni!

Le storie appassionanti de Il Paradiso delle Signore tornano in onda lunedì 3 maggio su Rai 1, ecco tutto quello che vedremo fino a venerdì 7 maggio.

Se non resistete continuate a leggere per scoprire tutti gli spoiler!

Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Marta al capolinea?

Le trame della prossima puntata, come vi abbiamo già delineato nello specifico, saranno concentrate sulla vicenda di Marta e Vittorio e del triangolo ormai nuovamente prepotente con Dante Romagnoli.

Marta sarà sempre più indecisa ma sarà Vittorio a prendere una drastica decisione che non piacerà ai fan della coppia: tra la Guarnieri e Conti è davvero tutto finito?

Marcello vuole fuggire da Milano

Le puntate della prossima settimana torneranno a far luce sulla vicenda di Marcello e dei suoi guai con la legge sempre più pressanti. I mandati di cattura per i complici del Mantovano stanno per essere spiccati ed il giovane Barbieri è sempre più preoccupato.

Mentre vede la situazione che peggiora di giorno in giorno non vuole rivelare a Ludovica cosa sta accadendo ed anzi comincia a pensare di sfuggire all’arresto scappando da Milano. Anche Armando saprà del suo piano e lo appoggerà.

Dante aiuta Umberto, Rocco vuole riconquistare Maria

il premio vinto da Gabriella non è stato motivo di riavvicinamento tra lei e Cosimo come aveva sperato. I due sposi infatti dopo l’ennesima scenata al circolo sembrano sempre più lontani ma riusciranno a riconciliarsi anche se l’idillio non durerà a lungo.

Bergamini infatti non molla la presa ma incontra l’investigatore Thomas Gallo per farsi dare le prove che potrebbero incastrare Umberto.

Sarà Dante ad intervenire a favore di Guarnieri ed il giovane Romagnoli riuscirà addirittura a ribaltare la situazione.

Maria dopo un primo momento di smarrimento trova il coraggio di chiarire la situazione con Irene. Rocco proverà ad organizzare una cenetta con Maria che però non andrà a buon fine lasciandolo molto scoraggiato.

La Cipriani nel frattempo consiglierà il giovane Amato su come riconquistare la bella sarta.

Per vedere le puntate in prima tv de Il Paradiso delle Signore 5 Daily 3 basta sintonizzarsi dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55 o su Rai Play dopo la puntata. Per vedere le repliche è possibile sintonizzarsi su Rai Premium il sabato alle 10.00.