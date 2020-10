Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: choc per Vittorio, nuovi arrivi in città

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore, nei quali vi saranno importanti novità.

Protagonisti indiscussi delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore saranno i personaggi di Vittorio e Marta e quelli di Luciano e Silvia!

Anticipazioni Il paradiso delle signore: un nuovo personaggio arriva in città

Il Paradiso delle signore torna con le nuove puntate in onda su Rai 1, da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2020.

Nelle prossime puntate, il pubblico avrà modo di assistere all’arrivo di zia Ernesta. Per l’occasione, Silvia chiederà a Luciano di rimanere ancora un po’ in casa. L’uomo si forzerà di fingere di star vivendo il matrimonio perfetto di fronte ad Ernesta.

La donna, però, non giungerà da sola a casa Cattaneo, ma arriverà con la nipote Stefania Colombo, che è infatuata in segreto di Federico. Alla fine, rivelerà di aver perso la casa e di essere costretta a trattenersi per un po’ di tempo.

Nel frattempo, il personaggio di Vittorio si mostrerà sempre più comprensivo nei confronti della moglie, con la quale ha appena trascorso la luna di miele.

L’uomo deciderà di sacrificarsi per il bene di Marta e sceglierà di fare la cosa giusta riguardo alla sua partenza per New York.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: tragiche notizie per Vittorio

Nei prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 1, amatissima dal pubblico televisivo, in base alle anticipazioni, pare che Laura finalmente riuscirà a mettersi in società con Salvatore e Marcello.

Intanto, Marta sceglierà di partire per gli Stati Uniti e vivrà alcuni contrasti. Sarà molto entusiasta per la sua decisione, ma anche triste di lasciare gli amici e in particolare Vittorio.

Infine, Adelaide architetterà un piano per riuscire a trionfare in occasione delle elezioni della nuova presidentessa del Circolo, mentre Beatrice darà una tragica notizia a Vittorio.