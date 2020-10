Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Riccardo e Nicoletta insieme, scontri tra Federico e Luciano

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della fiction di Rai 1 che andranno in onda il 9 e il 12 ottobre 2020.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime due puntate de Il Paradiso delle signore, in base agli spoiler trapelati.

Anticipazioni 9 ottobre Il Paradiso delle signore, Riccardo e Nicoletta insieme, faccia a faccia tra Federico e Luciano

Il Paradiso delle signore torna con nuovi e avvincenti episodi, il primo dei quali andrà in onda oggi, 9 ottobre 2020 su Rai 1. Si tratta della puntata conclusiva della quarta stagione, che lascerà poi spazio all’attesissima quinta.

In base alle anticipazioni trapelate, pare che vi saranno delle novità importanti riguardo la coppia formata da Riccardo e Nicoletta. I due sembra che potranno vivere, una volta per tutte, il loro amore senza alcuna interferenza.

Questo perché l’uomo, dopo aver scoperto gli inganni messi in scena da Ludovica, sceglierà di annullare il matrimonio e di correre da Nicoletta, che a sua volta annullerà le sue nozze.

La coppia si trasferirà a Parigi assieme alla piccola Margherita.

Nel frattempo, Luciano si ritroverà ad avere un confronto duro con il figlio Federico: il giovane gli avanzerà una richiesta che renderà le cose molto più difficili per il ragioniere.

Il giovane Cattaneo chiederà al padre di interrompere il rapporto clandestino che ha ormai da tempo con Clelia.

Infine, Armando si prenderà di coraggio e si dichiarerà ad Agnese.

Anticipazioni 12 ottobre, La scelta di Luciano

Nelle puntate che andranno in onda dal 12 ottobre 2020 e che daranno il via alla quinta stagione, Luciano prenderà la decisione di lasciare la casa in cui ha vissuto con Silvia e Federico, per dedicarsi completamente a Clelia.

Silvia reagirà male alla notizia, poiché pare nutrisse ancora la speranza di una rappacificazione. Federico, invece, si porrà in maniera serena nei confronti del padre.

Il giovane ignora di essere in realtà figlio di Umberto Guarnieri e sarà molto impegnato in dei progetti del Paradiso delle Signore.