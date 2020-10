Il Paradiso delle signore, anticipazioni e curiosità: Marta uscirà di scena?

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1 e quale potrebbe essere il destino del personaggio di Marta.

Nuovi cambiamenti a Il Paradiso delle signore: potrebbero esserci nuovi addii tra gli attori del cast della soap opera!

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore, Marta torna a New York?

Il Paradiso delle signore continua a tenere incollati allo schermo i fan più affezioni della soap opera, che non vedono l’ora di scoprire cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi in onda in Rai.

Da lunedì 12 ottobre 2020 avrà luogo un salto temporale di ben quattro mesi, stratagemma utilizzato dagli autori per riallineare le trame, dopo l’interruzione della messa in onda a causa del Coronavirus.

Nel primo episodio che verrà trasmesso in settimana, il pubblico avrà modo di assistere al ritardo nella Luna di Miele dei coniugi Conti. La coppia ha deciso di passare qualche settimana a New York, prima di fare ritorno in Italia.

Nell’episodio che verrà trasmesso martedì 13 ottobre 2020, i coniugi rientreranno a Milano, ma non senza qualche ripensamento. Marta, infatti, sarebbe voluta rimanere nella Grande Mela e inizia a sognare di trasferirsi in America con il suo Vittorio.

Quest’ultimo, però, non ha alcuna intenzione di cambiare Stato. Vittorio sarà molto pensieroso riguardo la situazione e deciderà di non agire da egoista: sosterrà la moglie, qualunque decisione prenda, nonostante sia consapevole che la separazione potrebbe portarli a divorziare.

L’attrice Gloria Radulescu uscirà di scena?

Non è chiaro, a questo punto, se l’attrice Gloria Radulescu rimarrà nel cast de Il Paradiso delle signore oppure se uscirà di scena definitivamente.

Dopo l’addio di due caratteri principali della soap opera Rai, Riccardo e Nicoletta, interpretati rispettivamente da Enrico Oetiker e Federica Girardello, i fan si aspettano nuovi e improvvisi colpi di scena!

Quale sarà il destino del personaggio di Marta? Per scoprirlo non rimane che sintonizzarsi dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai Uno!