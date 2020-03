Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 con un altro coinvolgente episodio, in onda venerdì 3 aprile 2020, in prima serata

Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata de Il Paradiso delle signore, che verrà trasmessa su Rai 1, nel giorno di venerdì 3 aprile 2020, in prima serata.

I guai di Luciano

In base alle indiscrezioni trapelate dagli spoiler relativi alla puntata de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 venerdì 3 aprile 2020, i telespettatori vedranno il personaggio di Silvia messo in guardia da Clelia, che prenderà in mano le redini della difficile situazione familiare.

Inoltre, la signora Cattaneo, spaventata dal fatto che il marito sia intenzionato a mettersi in contatto con un usuraio, vorrà entrare in possesso dei soldi utili per l’operazione di Federico.

A quel punto la nonna della piccola Margherita deciderà di chiedere alla Calligaris di aiutarla a fermare Luciano, per evitare che l’uomo si metta seriamente nei guai.

Tregua tra Salvatore e Cosimo

Nella prossima puntata de Il Paradiso delle signore, i fan della fiction di Rai 1 vedranno il personaggio di Laura Parisi essere assunta al Paradiso, dopo tanta fatica, come “venere”.

Nel frattempo, in caffetteria si tornerà a parlare dello scontro fisico avvenuto tra Salvatore e Cosimo: quest’ultimo riceverà delle scuse dal primo.

Il fratello di Tina e Antonio, invece, si renderà conto di aver sbagliato ad aggredire il Bergamini e, pentitosi, deciderà di chiedergli scusa, riuscendo ad avere con lo stesso un confronto civile.

Infine, i personaggi di Silvia e Clelia, in virtù della loro inaspettata alleanza, riusciranno a capire come ottenere la cifra necessaria per sottoporre Federico a un nuovo e decisivo intervento.

La storica capocommessa del magazzino milanese e la signora Cattaneo, però, dovranno portare avanti il loro piano all’oscuro di Luciano e senza alcun tipo di indugio.