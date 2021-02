Il Paradiso delle Signore 5, trame 15-19 febbraio: Marta ritorna e Gabriella si sposa

Novità incredibili nei prossimi episodi della soap più amata di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55!

Un ritorno inaspettato per tutti soprattutto per Vittorio: Marta riconquisterà il marito e cosa gli nasconde?

Nel frattempo Gabriella prenderà una decisione irrevocabile, questo e molto altro nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Trame 15-19 febbraio: Marta torna ma nasconde qualcosa a Vittorio

Le nuove puntate della soap che racconta la vita degli anni ’60 all’atelier di moda Il Paradiso delle Signore, tornano ad allietare i telespettatori tutti i pomeriggi.

La settimana dal 15 al 19 febbraio 2021 vedrà dunque nuovi colpi di scena. Uno dei più attesi sarà il ritorno di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) a Milano.

La stilista rientrerà finalmente da New York anche prima del previsto stupendo tutti. Il marito Vittorio nonostante il grande amore si è lasciato travolgere dalla passione per la cognata Beatrice, con cui in passato ebbe una liaison romantica.

Ora che Marta sarà nuovamente al suo fianco cosa accadrà tra le due donne? E Vittorio continuerà ad essere freddo verso Marta o si scioglierà?

Le sorprese non finiscono qui poiché la stessa Marta pare avere un segreto che custodisce e che non vuole rivelare nemmeno a Vittorio.

Già nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di notare lo strano comportamento della Guarnieri che al telefono ha mentito a Vittorio sul fatto di essere un doccia mentre era vestita da festa.

La Guarnieri scoprirà il passato di Vittorio e Beatrice e comincerà ad insospettirsi.

Nel frattempo Beatrice penserà di dover cercare una nuova casa per lei ed i figli ed un nuovo lavoro: ora è troppo doloroso restare accanto a Vittorio, dato che l’amore non basta a legarli.

Durante le prossime puntate una telefonata arrivata a casa Conti permetterà di capire il segreto di Marta: cosa nasconde la Guarnieri?

Trame prossime puntate: Gabriella si sposa

Il ritorno della Guarnieri porterà una serie di rivelazioni anche riguardo a Ravasi ed a Federico ma non sarà il solo colpo di scena.

Anche per la Rossi sarà un momento cruciale. Dopo il grande stravolgimento emotivo dato dal ritrovati sentimento con il suo ex fidanzato Salvatore, ora Gabriella ha deciso di prendere una strada da cui non potrà tornare indietro.

La stilista infatti manterrà la promessa fatta a Cosimo Bergamini e lo sposerà.

Per il povero Salvatore sarà un colpo durissimo ma il giovane alla fine capirà che ormai è tutto perduto e deciderà di continuare la sua vita senza Gabriella.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Ludovica avrà una seconda possibilità

Il ritorno di Marta farà molto contenti anche Umberto ed Adelaide che però preferiranno non svelare subito che Federico è suo fratello.

Nel frattempo proprio Federico è al centro della scena comunicando a nutrire un dolce sentimento per la bella Ludovica. Per la Brancia, fino ad ora allontanata da tutti per quanto accaduto con Riccardo, si potrebbe aprire un nuovo momento felice.

La contessa le prometterà di darle una seconda possibilità con un nuovo lavoro ma la tranquillità di Ludovica potrebbe finire presto: il Mantovano è ancora sulle tracce di Marcello ed ora potrebbe prendersela con lei!

Per scoprire cosa accadrà non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 o rivedere le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 su Rai Play.