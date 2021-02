Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2021: un nuovo amore per Ludovica?

Nelle nuove puntate della soap più amata di Rai 1 assisteremo a colpi di scena incredibili che coinvolgeranno alcuni personaggi!

È giunto il momento per Ludovica di dimenticare quanto accaduto con Riccardo? Chi sarà il suo nuovo amore?

La soap Il Paradiso delle Signore è una delle soap più seguite della tv e la fortuna della serie deriva anche dalle storie sempre nuove e coinvolgenti.

Anche per il 2021 sono attese grandi novità, vediamo quali sono le principali!

Il Paradiso delle Signore 5: le nuove storie d’amore

La soap che racconta la società della Milano degli anni ’60 dà sempre uno spazio molto importante alle storie d’amore tra i protagonisti.

Storie sofferte, che si rinnovano sempre ma che a volte finiscono, lasciando un vuoto anche nei telespettatori come quella tra Marcello e Roberta o quella tra Agnese ed Armando.

Molte sono anche le storie che in questo 2021 sembra siano sul punto di decollare.

Tra queste la più controversa è quella tra Vittorio e la cognata Beatrice.

I fan della soap non vedono di buon occhio questo nascente legame, poiché Vittorio è sposato con la bella Marta Guarnieri.

Anche per il giovane Rocco sarà tempo di scegliere, diviso tra la bella commessa Irene e Maria. Mentre Pietro potrebbe avere il cuore spezzato da Stefania che lo sta illudendo in attesa che Federico si accorga di lei.

Nessuno ha però dimenticato la temibile Ludovica Brancia. Dopo aver finto di aspettare un figlio da Riccardo per condurlo all’altare la ragazza è rimasta sola e odiata da tutti.

Riuscirà ad amare e a farsi amare di nuovo?

Spoiler prossime puntate: Ludovica sceglierà Marcello o Federico?

Ludovica (Giulia Arena) da quando è tornata a Milano ha vissuto momenti di grande tristezza. Tutti, a partire dai Guarnieri, sono contro di lei, tanto che è stata anche esclusa dal matrimonio del suo amico Cosimo.

A mostrare dell’interesse per la Brancia, è proprio Federico Cattaneo. Il giovane prenderà le sue parti anche davanti a suo padre biologico, Umberto Guarnieri, sperando così che la ragazza possa infine essere invitata alle nozze tra Gabriella e Cosimo.

Ludovica sarà molto riconoscente nei confronti di Federico per questo suo gesto ma non sembrerà ricambiare i sentimenti del ragazzo.

La Brancia invece sarà sempre più colpita da Marcello. I due hanno condiviso la tristezza della fine delle loro storie d’amore ed il fatto di sentirsi il giudizio di tutti addosso. Si sono confortati l’uno con l’altra e la cosa li ha uniti sempre più.

Marcello ritroverà il sorriso dopo Roberta? E Ludovica sceglierà il problematico Barbieri o l’assennato Cattaneo? Il destino di Ludovica però potrebbe essere ancora diverso dato che dalle anticipazioni il ritorno di Nicoletta e Riccardo non è escluso..

Se non vuoi perderti nessuna puntata de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzare la tv su Rai 1 alle 15.55 dal lunedì al venerdì o in streaming su Rai Play.