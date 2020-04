Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le puntate della soap opera italiana, le cui trame saranno interessate da importanti novità

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda il prossimo venerdì, 24 aprile 2020!

La sospensione della soap

Una delle fiction italiane più amate dal pubblico, Il Paradiso delle Signore 4, tornerà in onda su Rai 1, venerdì 24 aprile 2020, come di norma, a partire dalle ore 15:40.

La produzione della soap e i dirigenti Rai hanno già deciso che Il Paradiso delle Signore verrà interrotto, a causa della necessaria sospensione delle riprese. L’emergenza sanitaria italiana provocata dal Coronavirus, infatti, ha obbligato l’interruzione di molti prodotti televisivi, lasciando i fan nell’attesa di un ipotetico ritorno.

Per nulla ipotetico, ma piuttosto certo, invece, il ritorno de Il Paradiso delle Signore, che potrebbe riprendere la messa in onda già a settembre, virus permettendo.

Lo sconforto di Salvatore

Nel frattempo, andranno in onda le ultime puntate, come quella che verrà trasmessa venerdì, 24 aprile 2020, nella quale la docente Lidia si cimenterà in un appassionato discorso sulla Festa della Liberazione d’Italia.

La donna, come sottolineato da Blasting News, parlerà con entusiasmo e trasporto, anche per via del suo passato da partigiana. Il discorso coinvolgerà particolarmente Vittorio e Marta, che saranno molto provati dalle sue parole.

Alla conclusione del discorso, la signora Conti vedrà di sfuggita una giovane donna con un neonato in braccio: questa visione farà riemergere la voglia di maternità nella donna.

Infine, il personaggio di Gabriella non scoprirà i contenuti del messaggio d’amore di Salvatore, considerato che Agnese si è premurata di nasconderlo per bene. Per questo motivo, accetterà l’invito a cena di Cosimo.

Nel frattempo, il barista vedrà i due in procinto di mettersi in viaggio in auto e la scena getterà l’uomo nel totale sconforto: a rincuorarlo ci penserà Agnese.