Il Paradiso delle signore anticipazioni: la scelta di Gabriella e Roberta

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore, che vedranno protagonisti Gabriella, Roberta e Pietro.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi episodi della soap!

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la scelta di Gabriella e Roberta

Torna su Rai 1 una delle soap opera italiane più amate dal pubblico di Rai, Il paradiso delle signore 5.

In base alle anticipazioni, nella puntata in onda martedì, 17 novembre 2020, pare che i personaggi di Gabriella, interpretata dalla nota attrice Ilaria Rossi, e di Roberta, impersonata invece da Federica De Benedittis, si ritroveranno a dover compiere delle scelte che potrebbero cambiare completamente il loro futuro.

Queste decisioni, però, spaventano molto le due giovani, che non sono pronte per affrontare un peso di questo calibro.

Nel frattempo, il personaggio di Pietro, interpretato da Andrea Savorelli, sta diventando sempre più centrale nelle trame della soap opera.

Il giovane verrà messo seriamente in punizione da Armando, i cui panni sono vestiti da Pietro Genuardi, per via di ciò che ha commesso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la punizione di Pietro

Nel prossimi episodio de Il Paradiso delle signore, il pubblico avrà modo di vedere che Armando e Vittorio, interpretato da Alessandro Tersigni, tenteranno di indurre Pietro a confessare quanto commesso.

Il giovane, allora, deciderà di dire tutta la verità e finirà per trascinare con sé nel baratro anche il povero Rocco, interpretato da Giancarlo Commare.

Nel frattempo, arriva al Paradiso delle Signore il popolare ciclista Sante Gaiardoni, in compagnia della sua fidanzata e cantante Elsa Quarta.

Intanto, il personaggio di Stefania, interpretato da Grace Ambrose, crederà che Federico, i cui panni sono vestiti da Alessandro Fella, l’abbia in qualche modo notata, ma pare che non sia così.

Infine, il pubblico assisterà alla demolizione dei bozzetti di Gabriella per la nuova collezione natalizia, che non raccoglieranno i consensi sperati.