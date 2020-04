Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: “I pensieri di Luciano”

Il paradiso delle signore torna su Rai 1 con una nuova e imperdibile puntata in onda mercoledì 22 aprile 2020

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alle nuove puntate de Il paradiso delle signore!

I pensieri di Luciano

Luciano si era in precedenza recato in Svizzera con l’obiettivo di stare vicino a Federico, che si trovava in un momento della sua vita molto complesso: deciderà ora di fare ritorno a casa.

Il ragioniere Cattaneo, una volta che l’intervento del figlio sarà andato a buon fine e le condizioni del giovane si saranno ristabilite, farà ritorno a Milano. Una volta nel capoluogo lombardo, l’uomo non potrà fare a meno di pensare subito a Clelia.

Il marito di Silvia desidererà ricongiungersi con la capo commessa e allo stesso tempo vorrà avere un reale confronto con Roberta, in modo da capire in quale rapporti la donna sia rimasta con Federico.

Nel frattempo, Gabriella penserà che Laura e Roberta vogliano ingannarla, nel tentativo di spingerla a rappacificare con Salvatore. La talentuosa stilista del Paradiso, dopo aver incontrato il figlio di Agnese, si sentirà ancora più amareggiata e penserà che lei e il barista non abbiano più nulla da dirsi.

Ludovica si trasferisce in villa

La festività del 25 aprile si avvicina e così Armando organizzerà un evento imperdibile al Paradiso: deciderà si allestire un tabellone, dove mostrerà i momenti più importanti della storia italiana.

Nel frattempo, Umberto riuscirà a convincere Ludovica a trasferirsi nella sua villa, con il ruolo di nuova inquilina. Riccardo, però, non si mostrerà affatto contento di essere ora così vicino alla Brancia di Montalto, nonostante abbia accettato di sposarla per via del bambino che porta in grembo.

Infine Marta e Vittorio, dopo essere stati in crisi, cercheranno di riconciliarsi e decideranno di dimenticare i loro dissapori, vivendo un momento di intimità.