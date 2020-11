Il Paradiso Delle Signore anticipazioni: i rischi di Armando e Agnese

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi imperdibili appuntamenti de Il paradiso delle signore, in onda tutti i giorni su Rai 1.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate di una delle soap opera italiane più amate dal pubblico di Rai, Il paradiso delle signore.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: i rischi di Agnese e Armando

Lunedì 16 novembre 2020, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5.

In base alle anticipazioni, il pubblico avrà modo di assistere al proseguimento della storia d’amore tra Agnese e Armando. I due la stanno, per il momento, mantenendo segreta, ma un piccolo dettaglio potrebbe far sì che vengano scoperti.

Salvatore, infatti, ha trovato un orecchino della donna e ciò potrebbe far venire a galla la loro relazione.

Inoltre, l’uomo riferirà a Laura che sono finalmente diventati i fornitori ufficiali della pasticceria del Circolo. Nel frattempo, Gabriella sarà sempre più in difficoltà a gestire le richieste delle donne del circolo e contemporaneamente a continuare il suo lavoro al magazzino.

Infine, Vittorio deciderà di dare un ultimatum alla ragazza, che sembra sempre più distratta a causa delle due mansioni differenti.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: ancora guai per Pietro

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, il nipote di Vittorio, Pietro, si appresterà a seguire i corsi in una nuova scuola.

Il giovane continuerà a commettere errori su errori e verrà richiamato dai responsabili del negozio in cui sta lavorando come magazziniere.

Nel frattempo, l’amore segreto tra Armando e Agnese rischia di essere completamente compromesso a causa di una leggerezza da parte della coppia, che si è lasciata sfuggire un orecchino.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore e in particolare nell’episodio del 16 novembre, alle 15:55, su Rai 1?

Per scoprirlo non rimane che sintonizzarsi sul primo canale o accedere alla piattaforma streaming di Rai Play.