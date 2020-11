Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 novembre: scontro tra Umberto e Adelaide

Approfondiamo insieme la trama dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, che si focalizzeranno sui personaggi di Umberto, Adelaide e Silvia.

Scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì, 20 novembre 2020, su Rai 1!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: Silvia vuole affrontare Adelaide

Nella giornata di venerdì, 20 novembre 2020, andrà in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5.

La soap opera italiana intratterrà il pubblico a casa con un nuovo appassionante episodio, che sarà davvero ricco di colpi di scena.

In base alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore, sembra che il personaggio di Gabriella vivrà un periodo distensivo in ambito lavorativo.

Gabriella, invece, dovrà prendere una decisione importante riguardante la sua carriera: alla fine deciderà di rimanere a Milano, per stare al fianco di Marcello.

Nel frattempo, il personaggio di Silvia verrà a conoscenza che la Contessa è entrata in possesso della cartella clinica di Federico. Adelaide ha scoperto chi è il padre naturale del giovane e Silvia non avrà alcuna intenzione di rimanere in silenzio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: Adelaide mette alle strette Umberto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, il pubblico avrà modo di assistere alla gara tra le cicliste Yermolayeva e Gaiardoni. Si procederà con la votazione delle due atlete e soltanto una vincerà.

Nel frattempo, continua il successo lavorativo di Laura all’interno della Caffetteria: gli affari andranno sempre meglio grazie alle grandi capacità della donna.

La giovane è molto solare e positiva e riesce sempre a trascinare tutti con la sua energia.

Infine, il personaggio di Umberto sarà costretto a confessare di essere il padre biologico di Federico: l’uomo verrà messo alle strette, anche perché Adelaide ha letto la cartella clinica di Federico, che non lascia alcun dubbio al riguardo.