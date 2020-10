Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Luciano va via, Gabriella in crisi

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 12 al 16 ottobre.

Luciano avrà un ruolo di rilievo nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, così come lo avrà Gabriella, che teme che la sua festa di fidanzamento con Cosimo non abbia luogo.

La decisione inaspettata di Luciano

In base alle anticipazioni trapelate sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 12 al 16 ottobre 2020, vi sarà un salto temporale di 4 mesi.

Il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Luciano sarà in ansia per la nuova collezione. Vittorio, infatti, si aspetta di trovarla pronta al suo ritorno dalla luna di miele con Marta.

L’uomo, inoltre, prenderà una decisione importante per il suo futuro e per quello di Clelia. Alla fine, Luciano comunicherà a Federico di voler andare via di casa.

Si assisterà anche all’ansia di Gabriella, che sarà in tensione per via della festa di fidanzamento con Cosimo e per l’arrivo dei suoi genitori.

Le paure di Gabriella, tensioni tra le famiglie

Nei prossimi episodi in onda da lunedì a venerdì, vi saranno delle forti incomprensioni tra i genitori di Cosimo e Gabriella.

La ragazza aveva ragione a essere tesa e adesso sarà sempre più a rischio la buona riuscita della sua festa di fidanzamento, che rischia addirittura di saltare.

Vi sarà spazio anche per Adelaide, che si scontrerà con Fiorenza, la sua rivale per la presidenza del Circolo.

Intanto, Marcello pianificherà un momento romantico in compagnia di Roberta, che prenderà una pessima piega quando l’uomo si lascerà trasportare troppo dal suo impeto passionale.

Intanto, tutto Il Paradiso è in fermento a causa dello shooting di Adelaide, e infine Gabriella e Cosimo riusciranno, in qualche modo, a salvare la loro festa di fidanzamento.