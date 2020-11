Il Paradiso delle signore anticipazioni: Gabriella va fino in fondo

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, che vedranno Gabriella tra le protagoniste indiscusse.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, in base alle anticipazioni della soap opera di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la crisi di Gabriella

Oggi, giovedì, 12 novembre 2020, andranno in onda alle ore 15.55, su Rai 1, nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore.

Nella puntata di oggi, il pubblico avrà modo di vedere che Cosimo chiederà scusa a Gabriella: i due, infatti, avevano litigato e adesso l’uomo vuole farsi perdonare con un mazzo di fiori.

La donna è molto felice della situazione, ma, allo stesso tempo, si sente in trappola per via delle eccessive richieste provenienti dalle socie del Circolo.

Intanto, Vittorio continua a essere alle prese con il nipote Pietro, che prosegue con i suoi atteggiamenti ribelli.

Rocco vivrà le conseguenze negative per via proprio dei comportamenti di Pietro, mentre Armando inviterà Agnese al cinema.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: tensioni tra la donna e Vittorio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore, il pubblico scoprirà che vi saranno delle vere e proprie tensioni tra Gabriella e Vittorio.

L’uomo, infatti, l’ha avvertita, ma la donna deciderà di fare di testa sua e di gettarsi a capofitto in un nuovo lavoro.

Con il rapporto con Cosimo, la Rossi è sempre più integrata con le signore dell’alta società. Ne è felice, ma il troppo lavoro rischia di mettere a repentaglio la sua prima fonte di guadagno, quella che proviene dal Paradiso.

Gabriella è sempre più tesa e il Bergamini è sicuro che la sua fidanzata avrebbe bisogno di pace e di serenità. Per questo, escogiterà un piano per stupirla e renderla felice.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1!