Il Paradiso delle Signore, anticipazioni sino al 17 aprile: “La coraggiosa scelta di Angela”

Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 con le nuove puntate della soap, in prima visione assoluta, dal 13 al 17 aprile 2020

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, l’amatissima soap italiana che ha in serbo per i telespettatori degli importanti colpi di scena.

La scelta di Angela

Il Paradiso delle signore torna in televisione con alcuni episodi in prima visione assoluta su Rai 1, dal 13 al 17 aprile 2020. In base alle anticipazioni, i telespettatori dovranno aspettarsi delle puntate ricche di colpi di scena!

Uno riguarderà il personaggio di Riccardo, che verrà a conoscenza della gravidanza di Ludovica. Tale notizia lo lascerà senza parole, ma sarà un durissimo colpo anche per Angela, che deciderà di prendere una scelta che le costerà molto.

La donna, infatti, sceglierà di lasciare il giovane Guarnieri e quindi di allontanarsi da lui.

La proposta di Riccardo

Ludovica confesserà finalmente a Riccardo di essere in dolce attesa di un bambino che è anche suo figlio. L’uomo, dopo la scoperta, si vedrà cadere il mondo addosso, considerato abbia da poco intrapreso una nuova relazione con Angela.

Riccardo proporrà a quel punto a Ludovica un vero e proprio compromesso: l’uomo si mostra disposto a riconoscere il bambino e ad assumersi la responsabilità della paternità, a patto, però, che i due non si sposino mai tra loro.

La spietata Brancia, però, non è minimamente intenzionata ad accettare questo compromesso e rifiuterà.

Il rifiuto di Angela

Nelle prossime puntate de Il Paradiso Delle Signore, il giovane Guarnieri verrà a sapere che Ludovica avrebbe intenzione di interrompere la gravidanza.

Deciderà, così, di affrontare la situazione con Angela, chiedendole di crescere assieme il bambino che Ludovica porta in grembo. La reazione di Angela, però, non sarà positiva e la donna rifiuterà la proposta.