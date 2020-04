Il Paradiso delle Signore torna con nuovi appassionanti episodi della fiction, in onda dal 13 al 17 aprile su Rai 1

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate dell’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore!

Cosa accadrà nei prossimi episodi

Negli episodi de Il Paradiso delle Signore 4, in onda dal 13 al 17 aprile 2020, vi saranno importanti novità relative ai personaggi di Ludovica, Federico, Gabriella e Paola.

Le veneri si ritroveranno a stringere conoscenza con Franco Cecchi, il marito di Paola Galletti, che apparirà come un uomo estremamente geloso. Nel frattempo, il personaggio di Riccardo tenterà di conciliare la relazione con Angela e il ritorno a Milano di Ludovica, che potrebbe cambiare per sempre la vita del giovane Guarnieri.

La gravidanza di Ludovica

In base alle anticipazioni, sembra che Cosimo nutrirà dei seri dubbi riguardo la gravidanza di Ludovica: Bergamini parlerà con la figlia di Flavia, poiché convinto che la donna non sia in realtà in dolce attesa, ma che menta sulla sua gravidanza con l’obiettivo di tenere Riccardo legato a sé.

Ludovica deciderà comunque di non scomporsi e proverà la verità all’amico grazie alle analisi che dimostrano il suo stato interessante. Nel frattempo, Angela verrà scossa dalla notizia rivelatale da Riccardo.

La decisione di Ludovica

Dopo la proposta di Riccardo, Ludovica deciderà di abortire. Il nipote di Adelaide non prenderà positivamente la decisione dell’ex fidanzata e deciderà di fare una proposta ad Angela: le chiederà di cresce assieme a lui il bambino di Ludovica.

La sorella di Marcello rimarrà basita dalla proposta e deciderà di lasciare il fidanzato. Nel frattempo, Franco vedrà la moglie in compagnia dell’ex ragazzo e farà una scenata di gelosia davanti a tutti.

Salvatore, rivedendo se stesso nel marito di Paola, darà dei consigli al signor Cecchi, per evitare che commetta gli stessi errori che lui in passato ha compiuto nei confronti di Gabriella.