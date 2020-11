Il paradiso delle signore anticipazioni: scontri tra Cosimo e Gabriella

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, che avranno come protagonisti indiscussi Cosimo e Gabriella.

Approfondiamo insieme le trame delle puntate della soap opera di Rai 1, che verranno trasmesse nei prossimi giorni.

Al centro dell’attenzione vi saranno Cosimo e Gabriella, che si scontreranno duramente a causa dell’attività lavorativa della donna, che non lascerà molto spazio alla coppia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: lite tra Cosimo e Gabriella

Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 con nuovi e appassionanti episodi, che cambieranno completamente le dinamiche tra alcuni dei personaggi della soap opera.

In particolare, il pubblico avrà modo di vedere un duro scontro tra Cosimo Bergamini, interpretato dall’attore Alessandro Cosentini e Gabriella Rossi, impersonata invece dall’artista Ilaria Rossi.

Si tratta di un periodo molto positivo per Gabriella, che sta riuscendo a ottenere grandi soddisfazioni grazie al suo lavoro. La sua carriera, però, pare stia mettendo in crisi il suo rapporto con il fidanzato.

Un duro scontro tra i due obbligherà Gabriella a ritardare le consegne di lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: pace tra Gabriella e Cosimo

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, il pubblico avrà modo di assistere anche alla riappacificazione tra la donna e il fidanzato.

Cosimo, infatti, deciderà di far recapitare un mazzo di fiori a Gabriella e proverà a farsi perdonare per il litigio del giorno prima.

Tra i due le acque si rassereneranno, ma Gabriella dovrà affrontare nuove difficoltà, legate proprio al suo lavoro, che sembrava stesse andando così bene.

Arriveranno, infatti, troppe richieste da parte delle socie del Circolo, che rischieranno di posticipare gli impegni presi con il suo titolare, Vittorio Conti, impersonato da Alessandro Tersigni.

Per scoprire quali saranno le altre novità delle nuove puntate in onda de Il Paradiso delle signore 5, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1!