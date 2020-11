Il Paradiso delle signore anticipazioni: il giudice cambia il destino di Pietro

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore in base alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore.

Approfondiamo insieme le trame delle attesissime puntate di una delle soap opera più amate dal pubblico italiano!

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Luciano in crisi

Il paradiso delle signore torna su Rai 1 con nuovi e avvincenti episodi, che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2020.

In particolare, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Umberto vorrà coinvolgere Federico nei suoi affari. Adelaide, invece, pensa sia davvero esagerato quest’interesse mostrato dal cognato nei confronti del giovane Cattaneo.

Nel frattempo, il personaggio di Luciano soffrirà perché teme di non essere considerato nel suo ruolo di padre.

Infine Federico si ritroverà oggetto di particolari attenzioni da parte di Irene, che è intenzionata a ottenere un avvicinamento tra il giovane e Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: il giudice cambia il destino di Pietro

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore sono previsti colpi di scena e sconvolgimenti nelle trame, che potrebbero ribaltare numerose situazioni.

Il personaggio di Vittorio si mostrerà sinceramente preoccupato per Pietro, che è stato cacciato dopo il furto al Paradiso.

Nel frattempo, Luciano non tollererà ulteriormente la vicinanza tra Umberto e Federico: per questo, prenderà la decisione di recarsi a Villa Guarnieri, per un faccia a faccia finale.

Pietro è colpevole di ciò che ha fatto e per questo deve affrontare il verdetto del tribunale. Il giudice ha il compito di pronunciarsi sul futuro del ragazzo e prenderà una decisione inaspettata.

Deciderà che Pietro dovrà sottostare alla tutela di Vittorio Conti e che dovrà frequentare il liceo. Nel frattempo, avrà il compito di affiancare Rocco come magazziniere al Paradiso, sotto la supervisione di Armando.

La scelta del giudice è inaspettata e mette d’accordo tutti. Vittorio non potrebbe essere più felice!