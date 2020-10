Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio e Beatrice sempre più vicini

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, il cui focus si soffermerà in particolare su Vittorio e Beatrice.

Approfondiamo i dettagli delle trame di una delle soap opera più amate!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: La liaison tra Beatrice e Vittorio

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con nuovi e imperdibili appuntamenti di una delle soap opera italiane più seguite di sempre!

In particolare, nei prossimi episodi, il pubblico avrà modo di approfondire la storyline tra Vittorio e Beatrice. I due, molti anni prima, erano stati insieme, all’oscuro di Edoardo.

Il rapporto tra Vittorio ed Edoardo non era mai stato dei migliori. In passato, come sicuramente il pubblico ricorderà, Vittorio aveva invitato Edoardo a Milano per presentargli Lisa.

All’epoca, Vittorio voleva che Edoardo conoscesse la loro presunta sorellastra, ma alla fine nulla è andato come l’uomo si aspettava. All’origine dell’astio vi sarebbe proprio il tradimento di Beatrice con Vittorio!

Vittorio avrebbe sedotto la giovane promessa sposa del fratello ed Edoardo avrebbe scoperto tutto. L’uomo avrebbe deciso di perdonare soltanto Beatrice, mentre di chiudere i ponti con Vittorio.

Adesso, si ipotizza addirittura che Pietro, il figlio di Beatrice e di Edoardo, possa essere in realtà figlio di Vittorio.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, vedremo che Vittorio dovrà fare i conti con il difficile rapporto con i nipoti.

Serena e Pietro sono stati accolti da Vittorio, che è deciso a rispettare le ultime volontà di Edoardo, nonostante tale situazione non fosse minimamente nei suoi piani

Vittorio e Beatrici saranno di nuovo molto vicini e ciò potrebbe provocare un ritorno di fiamma tra i due.

Il Conti è pure solo, visto che Marta è partita per New York e non si farà vedere per molto in città.

Cosa accadrà nei prossimi episodi? Per scoprirlo non rimane che sintonizzarsi su Rai 1!