Il Paradiso Delle Signore torna con le nuove puntate in onda dal 5 al 10 aprile 2020 su Rai 1

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso Delle Signore!

Riprese sospese

Come per molte altre fiction italiane, anche le riprese de Il Paradiso delle Signore sono state sospese da circa 3 settimane a causa dell’emergenza italiana provocata dal Coronavirus.

La serie tv di Rai 1 continuerà ad appassionare il pubblico ancora per qualche settimana, dopo di che ne verrà annunciata l’eventuale sospensione.

Le prossime puntate che verranno trasmesse su Rai 1 saranno quelle in onda dal 6 al 10 aprile 2020, nelle quali avranno luogo diversi avvenimenti e colpi di scena, relativi soprattutto al personaggio di Roberta. L’aspirante ingegnere, infatti, farà una scelta molto coraggiosa riguardo la sua vita privata.

Gabriella in difficoltà

Dall’episodio 121 al 125 de Il Paradiso Delle Signore, il pubblico vedrà come Agnese e Gabriella non riescano più a lavorare insieme. Quest’ultima, a causa della rottura con Salvatore, si ritroverà a essere in seria difficoltà sul posto di lavoro.

Agnese le farà pesare la separazione dal figlio e la situazione diventerà talmente insostenibile, da spingere Gabriella a chiedere a Vittorio il permesso di lavorare da casa.

Roberta svela la verità

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Salvatore litigherà con Marcello per via di alcune parole che quest’ultimo si lascerà sfuggire. A quel punto la “venere” deciderà di confessare la verità a Federico: tempo prima, la ragazza aveva baciato Marcello.

Cattaneo deciderà allora di partire per la Svizzera e saluterà molto freddamente la sua fidanzata.

La passione tra Adelaide e Umberto

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 aprile verrà celebrato il matrimonio tra la contessa di Sant’Erasmo e Ravasi. La notte precedente alle nozze, però, Adelaide e Umberto decideranno di trascorrere del tempo insieme.

Guarnieri, infatti, chiederà alla cognata di cenare un’ultima volta da soli prima del matrimonio. La donna accetterà e si lascerà travolgere da notte di passione, ma il giorno successivo deciderà comunque di diventare la moglie di Achille.