Il Paradiso delle Signore anticipazione: la trasformazione di Silvia Cattaneo

Vediamo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap opera di Rai 1, in base alle parole dell’attrice Marta Richeldi.

La celebre artista veneziana, Marta Richeldi, ha rilasciato un’intervista, nella quale ha svelato alcuni dettagli sul personaggio che interpreta nella soap opera, Silvia Cattaneo.

L’attrice si lascia sfuggire alcune indiscrezioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che sono attesissime dal pubblico.

Scopriamo insieme cos’ha detto nel corso della chiacchierata con i giornalisti e soprattutto cosa ci aspetta nella soap opera, in base alle anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la complessità di Silvia Cattaneo

Nei giorni scorsi, l’attrice veneziana Marta Richeldi ha rilasciato un’intervista nella qualche ha svelato alcuni dettagli sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.

La donna, in particolare, si è focalizzata sul personaggio che interpreta da tempo, Silvia Cattaneo.

Silvia Cattaneo è un personaggio molto complesso, che si ritrova ad affrontare il fallimento del suo matrimonio.

Oltre che moglie è una madre devota nei confronti dei propri figli, che spera per loro in un futuro migliore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Silvia Cattaneo in continua trasformazione

L’attrice che interpreta Silvia Cattaneo si riconosce molto in questo personaggio e a tal proposito dichiara:

“Ho amato fin da subito questo personaggio per la sua complessità.”

L’artista, infatti, riconosce la trasformazione del carattere che interpreta, che all’inizio appare ambizioso e invadente, dopo di che muta:

“Il dolore la cambia, la rende più empatica, profonda. Questa Silvia mi è molto vicina, con le sue fragilità che diventano punti di forza.”

E infine una piccola indiscrezione su questo personaggio amatissimo dal pubblico televisivo.

L’attrice che la impersona, infatti, ammette che Silvia continuerà a trasformarsi anche nell’arco delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Per scoprire cos’altro succederà, al pubblico non resta che attendere la messa in onda dell’amatissima soap opera di Rai 1.