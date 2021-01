Il Paradiso delle Signore al 29 gennaio: Gabriella e Cosimo rinviano le nozze

Colpi di scena sempre nuovi nelle prossime imperdibili puntate della soap di Rai 1 in onda tutti i pomeriggi alle 15.55.

La prossima settimana al Paradiso delle Signore avverranno molti nuovi colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. Gabriella e Cosimo penseranno di rimandare le nozze mentre Silvia e Federico faranno definitivamente pace.

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nelle puntate dal 25 al 29 gennaio continua a seguirci!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Gabriella e Cosimo rimanderanno le nozze?

La vita serena di Cosimo e Gabriella è stata sconvolta da un evento imprevedibile. Il padre di Bergamini è morto tra le braccia del figlio ed ora è compito di Cosimo prendere il posto di Augusto nella gestione degli affari.

Tra i primi compiti di Cosimo ci sarà il concludere l’affare controverso con Umberto. Gabriella nel frattempo vorrà stare vicino al suo fidanzato e si sentirà in colpa per aver baciato Salvatore.

Bergamini e la Rossi valuteranno di rimandare il matrimonio dato il lutto appena avvenuto e Umberto consigliato anche da Federico farà un passo verso il figlio di Bergamini che stupirà tutti.

Clelia e Luciano contenti per la gravidanza, Federico torna da Silvia

La nuova gravidanza di Clelia ha unito ancora di più la Calligaris ed il ragionier Cattaneo. Anche Federico verrà a sapere la lieta novella e contro ogni aspettativa prenderà molto bene la notizia.

In seguito deciderà però di lasciare la casa del Cattaneo e di tornare dalla madre. Silvia sarà felicissima di tornare ad avere un rapporto con il figlio.

La Cattaneo andrà dunque al Paradiso per parlare con il suo ex marito e ringraziarlo per averla aiutata a riappacificarsi con Federico. Al negozio però sarà proprio lei a soccorrere Clelia per il suo nuovo malore.

Silvia inoltre, anche sotto consiglio della zia Ernesta, vorrà difendere Clelia da tutte le malelingue che cominciano a girare sul suo conto.

Rocco delude Irene, Beatrice e Vittorio preoccupati per Agnese

Il rapporto complesso tra Rocco, Irene e Maria continua a procedere ma il giovane Amato questa settimana darà una delusione ad Irene.

La bionda Venere infatti lo inviterà in magazzino ma Rocco non andrà perché nel frattempo parteciperà ad una cena organizzata da Maria.

La zia di Rocco Agnese continuerà a vivere dei momenti tragici con il marito e ad una di queste discussioni assisterà anche Beatrice. La Conti capirà che la Amato sta vivendo un periodo molto difficile.

Beatrice parlerà con Vittorio e gli chiederà di far tornare Agnese a lavorare all’atelier.

Per superare la diffidenza di Giuseppe Vittorio proverà a parlargli per offrire un lavoro anche a lui. Il signor Amato però non prenderà bene tale offerta.

Se non vuoi perderti nessuna puntata non resta che sintonizzarti dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1 e collegandoti a Rai Play.