Il Paradiso delle Signore, spoiler 6′ stagione: un protagonista svela TUTTO

Intanto a marzo farà la sua apparizione un nuovo personaggio maschile che porterà nuovi colpi di scena, ecco gli spoiler!

La soap di Rai 1 più seguita proseguirà con la sesta stagione? E come proseguiranno le storie dei protagonisti?

Ecco le rivelazioni di uno degli attori più amati che interpreta Armando Ferraris.

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nelle prossime attese puntate de Il Paradiso delle Signore prosegui nella lettura!

Il Paradiso delle Signore 6 si farà? Lo spoiler di Pietro Genuardi

La soap Il Paradiso delle Signore è ormai un appuntamento irrinunciabile per moltissimi fan che seguono l’appuntamento in day time pomeridiano.

Le storie dei personaggi che ruotano attorno all’atelier di moda Il Paradiso delle Signore sono ambientate nella Milano del 1962, e riportano fedelmente valori ed episodi storici dell’epoca.

La fortuna della soap sta proprio in questo, la grande attenzione per i particolari e per le storie così vere da permettere ai telespettatori di immedesimarsi, anche perché molti di loro hanno vissuto tale epoca da giovani o bambini.

Anche gli attori subiscono il fascino del ricordo, come ha svelato uno dei protagonisti principali della soap, Pietro Gesuardi in un’intervista a Blasting News.

Il magazziniere Armando Ferraris infatti rappresenta un uomo dell’epoca con i valori del partigiano e del lavoratore, innamoratosi in età matura della sposata Agnese Amato.

Alcuni rumors davano come ormai altamente probabile che la soap chiudesse con questa quinta edizione ma i fan possono stare sereni perché nelle scorse ore è emerso uno spoiler attesissimo!

La sesta serie si farà: parola proprio di Armando-Pietro, che ha spazzato via ogni dubbio in merito al proseguimento delle riprese. Le scene della quinta stagione verranno infatti terminate di essere girate a marzo, ma in seguito riprenderanno con la prossima stagione:

“..Esattamente dopo un paio di mesi, inizieremo a girare le puntate della nuova stagione de “Il Paradiso”. Quindi sì, la sesta stagione della soap opera è stata già confermata.”

Anticipazioni di marzo: arriva un nuovo personaggio maschile

Ma cosa accadrà nella sesta stagione? Una delle storie più appassionanti e di cui i fan vogliono conoscere il seguito è proprio quella tra Agnese ed Armando. Riusciranno i due finalmente a ricongiungersi nonostante il ritorno del marito di Agnese, Giuseppe?

Gesuardi non può dare indicazioni in merito, poiché nemmeno lui è a conoscenza di ciò che hanno pensato gli sceneggiatori. Siamo certi però che la storia tra Agnese ed Armando avrà un posto cruciale nella trama futura.

Ma intanto, cosa sappiamo delle puntate che ancora dovranno andare in onda? Le anticipazioni ci dicono che nel mese di marzo piomberà a Milano un nuovo personaggio, questa volta maschile, ed il suo arrivo non passerà inosservato!

Non si conosce ancora l’identità dell’attore ma alcuni rumors parlano di un volto noto che ha anche partecipato ad altre fiction in Prime Time. Novità molto succose dunque attendono gli appassionati della soap nelle prossime puntate!

Se non vuoi perderti nessuna novità che riguarda Il Paradiso delle Signore continua a seguirci e non perderti le nuove puntate della soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1!