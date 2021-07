Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: addio Rocco, torna Tina

La nuova stagione della soap più amata della Rai tornerà in onda tra qualche settimana ma alcuni incredibili spoiler sul nuovo cast sono trapelati: i dettagli!

Per tutti gli appassionati della fortunatissima serie tv con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi ed Alessandro Tersigni, la prossima stagione è tra gli eventi più attesi del palinsesto televisivo.

Alcuni attori però non torneranno sul set mentre ci saranno dei ritorni molto apprezzati. Ecco tutti i dettagli sulla prossima edizione de Il Paradiso delle Signore 6.

Il Paradiso delle Signore 6: Fan in fibrillazione, poche settimane al via

Il Daily de Il Paradiso delle Signore si è confermato anche durante la scorsa stagione come uno dei programmi più apprezzati dal pubblico, con uno share quotidiano che ha superato il 20%.

La Rai dunque non poteva non confermare la stagione numero 6 e dagli ultimi spoiler, anche se non confermati, si attendono le nuovissime puntate a partire presumibilmente dal 13 settembre.

Sul settimanale Chi di qualche settimana fa uno dei protagonisti, Alessandro Tersigni, aveva annunciato il ritorno del cast sul set per girare le nuove puntate:

“Da pochissimi giorni abbiamo iniziato a girare la sesta stagione. Andremo avanti fino agli inizi di febbraio.“

Manca proprio poco dunque e gli instancabili attori sono già sul set, e si fermeranno solo per una breve pausa ad agosto. Ma quali novità ci saranno nel cast? Ecco gli spoiler!

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: chi NON tornerà? Conferme e smentite

Se la riconferma di alcuni protagonisti molto amati è già data per assodata, come Vittorio Conti, Umberto Guarnieri, la contessa Adelaide e Marcello Barbieri. per altri personaggi il ritorno sul set purtroppo non è stato confermato.

Secondo gli ultimi rumors tra i nomi dei personaggi della prossima stagione non ci sarebbe Rocco Amato. Il fidanzamento con Maria Puglisi, la sartina dell’atelier, andrà a buon fine? In quel caso partiranno entrambi?

La questione è aperta poiché Chiara Russo che interpreta Maria Puglisi è invece nella lista che compone il cast. Gli ulteriori sviluppi chiariranno se l’abbandono di Rocco dunque è momentaneo o definitivo.

Addio poi anche a Gloria Radulescu, interprete di Marta Guarnieri, che pur dolorosamente ha deciso di partire per l’America lasciando Vittorio Conti.

Altro nome su cui si stanno concentrando il rumors del web è quello di Federico Cattaneo, fratellastro proprio di Marta.

Alessandro Fella dovrebbe essere in realtà confermato nel cast ma la scarsità di notizie che trapelano sul suo personaggio sta facendo impensierire i fan. Deciderà di raggiungere Silvia e Nicoletta a Parigi?

Il Paradiso delle Signore 6, attesi ritorni!

Se il cast della prossima stagione perderà qualche componente, altri se ne aggiungeranno. Per ora si parla di alcuni ritorni, figure già presenti nelle prime stagioni. Stiamo parlando di Anna Imbriani e di Tina Amato (Neva Leoni).

In particolare il ritorno della sorella di Salvatore, ormai cantante professionista, farà molto contenti i fan e la giovane potrebbe portare grandi novità all’interno della trama.

E poi ancora i rumors danno come ipotesi possibile il ritorno di Roberta Pellegrino ed il suo rientro a Milano potrebbe mettere in crisi la love story tra Ludovica e Marcello!

Per scoprire i prossimi spoiler continuate a seguirci, vi terremo sempre aggiornati su Il Paradiso delle Signore!

