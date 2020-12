Il Paradiso delle Signore 5, spoiler: esplode la rabbia di Giuseppe

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime attese puntate della soap di Rai 1 al personaggio del signor Amato.

Il marito di Agnese calerà la maschera e si rivelerà una persona dispotica con la sua famiglia ed Armando.

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, sono attesi colpi di scena da togliere il fiato!

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni: il vero volto di Giuseppe

Il personaggio di Giuseppe Amato è stato controverso fin dall’inizio. Con il suo allontanamento e ancor di più con il suo ritorno a Milano non si è reso simpatico agli occhi degli spettatori.

L’uomo, padre padrone aveva mostrato inizialmente un comportamento molto gentile e accomodante per cercare di riconquistare la fiducia di Salvo, Rocco ed Agnese.

La donna però ha continuato a tenerlo a distanza e da quanto emerge dalle anticipazioni pare che nel proseguo della soap il signor Amato potrebbe mostrare un lato temibile.

L’uomo vuole a tutti i costi riprendersi la sua famiglia che sostiene di non aver abbandonato volontariamente, ma cosa arriverà a fare Giuseppe?

Giuseppe minaccia Armando, come reagirà Agnese?

La signora Amato nei mesi passati senza il marito fuggito in Germania ha ritrovato il sorriso con Armando, un uomo che le ha dato la dolcezza e le attenzioni che le mancavano da tempo.

Con il ritorno di Giuseppe la storia tra i due e dovuta continuare clandestinamente ma nelle puntate del 2021 il marito di Agnese diventerà più pericoloso.

Giuseppe diventerà autoritario con la moglie: le imporrà di non vedere più il Ferraris nemmeno come amico. Inoltre Agnese dovrà tornare la moglie e madre che era, secondo il marito.

Giuseppe avrà degli scontri forti anche con Salvo come svelato da Rignanese perché capirà che anche il figlio ha un ottimo rapporto con Armando che ha considerato quasi un padre per molti mesi.

Agnese non vorrà rinunciare al suo amore per Armando ma proverà allo stesso tempo un forte senso di colpa per aver tradito suo marito.

Giuseppe però sarà sempre più aggressivo arrivando anche a minacciare direttamente il signor Ferraris. Non solo, durante una discussione con Luciano il marito di Agnese svelerà di essere favorevole al delitto d’onore.

Come reagirà Armando? E soprattutto cosa farà a quel punto Agnese, deciderà di troncare la bella storia d’amore come vuole il marito?

Se vuoi conoscere tutti gli altri spoiler e le curiosità sulla soap in onda su Rai 1 alle 15.55 continua a seguirci!