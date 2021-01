Nei prossimi episodi della soap di Rai 1 verrà alla luce il terribile segreto che la contessa cela sulla sorte di Achille Ravasi.

Adelaide di Sant’Erasmo sarà la protagonista dei prossimi episodi della soap più seguita della Rai.

Il suo personaggio è sempre misterioso e dotato di un grande fascino ma ora il suo segreto verrà alla luce.

Cosa svelerà la contessa alla nipote Marta? Adelaide è per caso coinvolta anche nella morte di Bergamini? Per scoprirlo non resta che continuare a leggere le anticipazioni!

Il Paradiso delle Signore, Spoiler: Adelaide svela tutto a Marta

La nipote di Adelaide, Marta verrà a conoscenza di un terribile segreto che la zia cela gelosamente.

Tra le due c’è un rapporto molto stretto e non chiaro, tanto che molti hanno supposto che tra le due ci sia in realtà un vincolo genitoriale.

Anche in questa occasione Adelaide dimostrerà di tenere alla nipote al punto da svelarle quello che ha nascosto da tempo: si tratta della verità sulla fine di suo marito.

La contessa di Sant’Erasmo infatti è tornata dal periodo trascorso in America senza Ravasi. Nessuno, a parte lei ed il cognato Umberto, sa cosa sia accaduto.

Adelaide deciderà di rivelare tutto a Marta che nel frattempo rientrerà a Milano. Anche la nipote si trovava in America per questioni lavorative.

Grandi colpi di scena ci attendono dunque nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: scopriremo finalmente cosa è accaduto ad Achille Ravasi e assisteremo al ritorno di Marta.

Le soprese per la povera Marta non finiranno qui perché la zia le svelerà un’altra novità. Sarà infatti la contessa a raccontarle della grande intesa che si è creata in sua assenza tra il marito Vittorio e la cognata Beatrice.

Come la prenderà la Guarnieri?

La contessa di Sant’Erasmo c’entra con la morte di Arturo?

La figura di Adelaide di Sant’Erasmo è ammantata di grande fascino e forza. La temibile contessa, interpretata da una magistrale Vanessa Gravina, sa quello che vuole e sa sempre come ottenerlo.

Nelle scorse puntate l”abbiamo vista vacillare di fronte all’assalto di Arturo Bergamini nei confronti del cognato Umberto. Il padre di Cosimo voleva a tutti i costi sapere cosa fosse accaduto ad Achille Ravasi in America.

Fatto che, evidentemente, né la contessa né Umberto volevano svelare. Adelaide non si è fatta però prendere dal panico ed ha consigliato Umberto di gestire la situazione con fermezza. In seguito ha deciso di intervenire direttamente, parlando con Arturo.

La repentina morte di Bergamini durante la cena di accordo tra i due uomini d’affari ha lasciato tutti senza fiato. Il Bergamini ha brindato bevendo dal suo bicchiere e poi si è accasciato, mentre la contessa lo osservava impassibile.

Il terribile dubbio è: Adelaide può aver avvelenato Arturo? Un interrogativo inquietante a cui forse avremo risposte nei prossimi episodi.

Se non vuoi perderti nemmeno uno degli incredibili colpi di scena delle prossime puntate sintonizzati su Rai 1 dalle 15.55 dal lunedì al venerdì.