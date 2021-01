Il Paradiso delle Signore 5, Spoiler 2021: quando finisce e chi NON ritornerà

Ci saranno grandi novità nelle puntate del 2021 della soap di Rai 1, alcuni personaggi avranno più spazio ed altri forse torneranno.

Alcuni personaggi avranno più spazio nella soap ma qualcuno di molto apprezzato non ritornerà, ecco di chi si tratta.

Se vuoi scoprire quando è prevista la fine della serie per il 2021 continua a seguirci è scoprì tutte i colpi di scena!

Il Paradiso delle Signore 5: quando finisce

La seguitissima soap Il Paradiso delle Signore è arrivato alla 5′ edizione è vanta un pubblico molto affezionato e presente anche sui social per commentare le vicende ambientate nella Milano anni ’60.

Complice la pausa natalizia in molti si sono chiesti quanti episodi mancano alla fine della soap.

La risposta ve la diamo subito, rassicurandovi intanto sul fatto che gli episodi in partenza da lunedì 4 gennaio 2021 proseguiranno ancora per un bel po’.

Secondo le anticipazioni infatti, come riporta anche Blasting News, gli episodi ancora da visionare sono 180.

Non tutti però sono stati già girati, e ciò a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, che ha rallentato un po’ tutte le produzioni cinematografiche e televisive

Le previsioni dunque indicano come maggio il mese di fine delle riprese, cosa che comporta la messa in onda delle puntate restanti fino almeno all’estate.

Anticipazioni del 2021: Rocco tra Irene e Maria, più spazio a Sofia

Una storyline che prenderà più piede nelle puntate restanti del 2021 è quella che vedrà protagonisti Rocco, Maria ed Irene.

Il giovane nipote della signora Amato si è avvicinato sempre più a Maria con cui ha in comune l’origine siciliana e la visione della vita.

Quando la bella Maria, interpretata da Chiara Russo è partita per le vacanze natalizie però il fato ha portato Rocco a stringere una conoscenza sempre più profonda con Irene. La Venere infatti è stata scoperta da Amato a dormire nel magazzino del Paradiso delle Signore.

La ragazza chiederà a Rocco di mantenere il segreto con tutti e tra loro così nascerà un’amicizia che li porterà a notare di avere molte cose in comune.

Quando ritornerà Maria, Rocco si troverà a dover fare una scelta: a quale delle due ragazze si legherà di più?

Roberta Pellegrino e Marta Guarnieri: chi tornerà tra le due?

Un altro degli interrogativi più pressanti per i fan della soap riguarda il possibile ritorno di due delle protagoniste più amante.

Si tratta di Marta Guarnieri e Roberta Pellegrino.

Entrambe si sono allontanate da Milano per motivi lavorativi anche se per la povera Roberta l’addio è stato ancora più duro.

La ex Venere ha infatti dovuto lasciare Marcello, che le ha fatto credere di averla tradita.

I fan vogliono il loro ritorno nella soap ma potremo rivedere solo una.

A tornare sarà infatti Marta: la moglie di Vittorio rientrerà a Milano e sarà intenzionata a riprendersi il posto accanto al marito ormai pericolosamente vicino a Beatrice.

Per la Pellegrino invece, per il momento non ci sarà possibilità di un ritorno. A specificare il motivo è stata proprio l’interprete della ex fidanzata di Marcello, Federica De Benedictis, che ha dichiarato di volersi prendere un periodo da dedicare a sé, lontana dal set della soap.

Una notizia triste ma che, qualora l’attrice decida di riprendere il suo ruolo, farà ancora più piacere ai suoi moltissimi fan!

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena continua a seguirci per conoscere tutte le anteprime più succose su Il Paradiso delle Signore 5!