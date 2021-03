Il Paradiso delle Signore 5, spoiler al 12 marzo: grossi guai per l’atelier

Il Paradiso delle Signore 5, spoiler al 12 marzo: grossi guai per...

Una settimana molto intensa la prossima per le novità in arrivo nella soap di Rai 1 più amata, in onda alle 15.55 in daytime.

Il Paradiso delle Signore, l’atelier più amato di Milano potrebbe rischiare anche la chiusura. Sarà Vittorio a prendere in mani la situazione ed a trovare una soluzione.

Ludovica e Marcello rischieranno nuovi problemi con il Mantovano e questa volta verrà coinvolto anche Salvatore. Agnese tornerà suoi suoi passi e deciderà di salvare il suo matrimonio.

Questo e molto altro nelle puntate in onda dall’8 al 12 marzo 2021!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: l’abito di Gabriella provoca uno scandalo

La nuova collezione presentata da Gabriella, con l’abito corto stile british solleverà un polverone che potrebbe portare anche alla chiusura del negozio? Le premesse non sono buone: l’abito in vetrina porterà molte critiche soprattutto grazie alla parlantina di una delle clienti storiche, la signora Vettorazzo.

A causa delle tante critiche le vendite cominceranno a calare e Vittorio dovrà prendere in mano la situazione. Deciderà di rilasciare un’intervista assieme a Gabriella per spiegare i motivi della scelta di tale collezione innovativa. Il dottor Conti chiederà anche a tutte le donne di dare il loro parere scritto sulla vicenda inviando un telegramma.

Si arriverà anche ad un quasi scontro all’ingresso del Paradiso tra i manifestanti e alcune ragazze che difendono la scelta emancipata dell’abito corto.

Quando però sembra che per l’atelier non ci sia più nulla da fare, Vittorio penserà ad un modo per rilanciare le vendite e si farà aiutare da Federico ed Umberto. La crisi miracolosamente sarà arginata!

Spoiler puntate dall’8 al 12 marzo: il Mantovano minaccia tutti

Un altra storyline molto importante nelle prossime settimane riguarderà l’evoluzione della situazione con il temibile Mantovano. Sergio Castrese continua a tenere in scacco Marcello e Ludovica.

Nella prossima settimana anche Salvatore comincerà a preoccuparsi perché l’ex galeotto ha minacciato di dar fuoco alla caffetteria ed arriverà a dormire lì. Suo padre Giuseppe cercherà una persona per far da guardia la locale.

Nel frattempo Marcello consiglierà a Ludovica di andare via da Milano, ma la Brancia rifiuterà di partire per Parigi per la proposta di diventare direttrice del Circolo che le farà la contessa.

Il Barbieri allora penserà al modo di incastrare il Mantovano: farlo arrestare mentre tenta di rapinare il Circolo. Il piano fallirà perché Vinicio lo tradirà ma l’intervento di Dante potrebbe ancora salvare la situazione!

Tregua tra Maria ed Irene: saranno coinquiline!

L’abito di Gabriella porterà conseguenze problematiche anche per Irene: la giovane commessa ha posato per alcune foto indossando l’abito corto. Il padre e la Cipriani avranno un forte litigio sull’argomento e la ragazza lo racconterà a Rocco.

A quel punto Irene deciderà di andare via da casa e sarà contro ogni previsione proprio la rivale Maria a proporle di dormire da lei e Laura. Cosa farà ora Rocco conteso tra le due ragazze?

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Rai 1 tutti i pomeriggi dalle 15.55 per assistere alle nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5!