Gli attesi episodi dall’81 all’85 della soap più seguita di Rai 1 regaleranno molti colpi di scena ed una svolta impensabile!

La soap Il Paradiso delle Signore vanta un pubblico di fan molto numeroso che attende con ansia l’evolversi delle storie principali.

I protagonisti della Milano degli anni ’60 saranno alle prese con amori nascenti e novità lavorative e sarà una settimana all’insegna dell’amore!

Scopriamo cosa accadrà negli episodi de Il Paradiso delle Signore 5 in onda su Rai 1 fino al 12 febbraio 2021!

Il Paradiso delle Signore 5: San Valentino risveglia l’amore

Le prossime puntate saranno impregnate dall’atmosfera festosa che investe anche l’atelier all’avvicinarsi della festa di San Valentino.

La “panchina dell’amore”, installata al Paradiso grazie all’idea di Beatrice, sarà al centro dei discorsi delle Veneri che si divertiranno ad immaginare i dolci segreti scambiati dalle coppie che si siederanno.

Anche per Gabriella Rossi sarà finalmente tempo di seguire il suo cuore: la stilista capirà chi ama davvero tra Cosimo e Salvatore!

Stefania usa Pietro ma si pente

Un sentimento è nell’aria anche per il giovane Pietro Conti che ha mostrato di provare un interesse per la bella Stefania. La Venere però ricambia la sua amicizia ma non il suo amore: la ragazza invece prova un sentimento per Federico.

Proprio per far ingelosire il giovane Cattaneo, la Venere accetterà l’invito per la sera di San Valentino ma in seguito si pentirà di illuderlo solamente per far ingelosire Federico.

Spoiler puntate 81-85: Beatrice e Vittorio si lasciano andare alla passione

La storia che sta tenendo tutti con il fiato sospeso da settimane arriverà ad un punto di svolta. Stiamo parlando del rapporto tra Vittorio, che è sposato con Marta Guarnieri, e la cognata Beatrice.

I due già nell’episodio 75 “rischieranno” un bacio che solo l’arrivo di Pietro impedirà che accada.

Nelle puntate però fino al 12 febbraio assisteremo allo sboccio della passione tra i due.

Vittorio e Beatrice in piena discussione per cercare un nuovo ragioniere verranno chiamati dal collegio che frequenta Serena: la bimba ha avuto un incidente.

I due in pensiero partiranno subito e dopo essersi assicurati che non sia accaduto nulla di grave ritorneranno verso casa. Nel tragitto però un problema all’auto li costringerà a fermarsi e sotto il cielo di stelle i due si lasceranno romanticamente andare.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 per le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore!