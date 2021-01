Il Paradiso delle Signore 5, Rossi spoilera TUTTO: “Ci saranno sorprese”

Le prossime puntate della soap di Rai 1 porteranno molti colpi di scena soprattutto per il triangolo Salvatore-Gabriella-Cosimo.

Gabriella è la promessa sposa di Bergamini ma il suo cuore vacilla per Salvatore, riuscirà a decidersi?

La protagonista Ilaria Rossi fa il punto della situazione e si lascia scappare degli spoiler impensabili!

Se vuoi scoprire cosa deciderà Gabriella de Il Paradiso delle Signore continuate a leggere!

Il Paradiso delle Signore: Gabriella indecisa?

La storia d’amore tra la stilista Gabriella Rossi e il proprietario della Caffetteria Salvatore Amato sembrava orami chiusa ma le cose non stanno proprio così.

Tra i due anche se non si può dire che sia riscoppiata la passione vi è di certo un’attrazione magnetica. La scoperta della lettera di Salvo mai letta da Gabriella ha scoperchiato il vaso di Pandora dei sentimenti e tra i due è addirittura avvenuto un bacio.

Tutto già scritto? No, perché la Rossi è ancora legata al suo promesso sposo Cosimo Bergamini, ed ora che il giovane ha subito la perdita del padre, la ragazza vuole stargli più vicino.

I fan sono divisi: molti vorrebbero vedere il ritorno della coppia Gabriella-Salvatore, mentre altri tifano per Cosimo: a spoilerare tutto è proprio l’attrice che interpreta la stilista. Ecco cosa ha dichiarato!

Lo spoiler di Ilaria Rossi: “Vedremo sorprese”

La bravissima Ilaria Rossi che in comune con il suo personaggio ha il cognome ha concesso un’intervista a “Libertà” in cui spiega il destino del suo personaggio.

“Gabriella è sentimentalmente indecisa..”

Per Ilaria infatti i lati positivi del carattere della giovane stilista sono molti. La Rossi secondo l’attrice è una donna forte e molto determinata, ama il suo lavoro ed è anche un po’ matta!

Di sicuro il suo personaggio è molto apprezzato dai fan della serie proprio per la sua spontaneità che sta mostrando anche nella questione del triangolo amoroso.

Ma cosa accadrà dunque nella soap? Ilaria non si sbilancia ma lascia comunque ai suoi fan uno spoiler che non può passare inosservato:

“Ci saranno delle sorprese.. gli amori celano mille meandri”

Dagli spoiler trapelati sappiamo che Gabriella e Cosimo confermeranno la data delle nozze. Tutto già scritto dunque? No, perché pare che Salvo non voglia arrendersi e tenterà il tutto per tutto.

Non resta dunque che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 15.55 per scoprire quali saranno le sorprese de Il Paradiso delle Signore 5 annunciate!