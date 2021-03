Sono giunte al termine le riprese della nuova stagione dell’amatissima soap opera di Rai 1. Gli interpreti hanno salutato commossi i fan.

Ieri, gli attori de Il Paradiso delle Signore hanno abbandonato il set della soap opera di Rai 1. Sono finite le riprese della quinta stagione e adesso i fan attendono di vederla intera in tv.

Nel frattempo, possono continuare a seguire le puntate del Paradiso, che verranno trasmesse fino al mese di maggio.

Ora, gli attori del cast hanno congedato i fan con alcuni post che hanno commosso tutti.

“Grazie a tutti di cuore”: il post commovente di Alessandro Tersigni

Uno dei primi attori del cast de Il Paradiso delle Signore ad aver dato l’annuncio della fine delle riprese è stato Alessandro Tersigni.

Il bell’interprete veste i panni di Vittorio Conti, che fa parte anche della quinta stagione della soap opera.

Tersigni ha ringraziato tutti i membri del team e ha detto addio al pubblico.

Infatti, l’attore sarà libero per un bel po’ di tempo dal set del Paradiso, ora che la quinta stagione è stata girata tutta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Tersigni (@tersigni.ale)

Fan distrutti dopo il congedo di Giulia Arena e Pietro Masotti

La serie di post, con i quali gli attori hanno salutato il pubblico, ha generato una catena di commozione senza pari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Arena (@giuliarena)

I fan sono molto dispiaciuti di un eventuale distacco dai loro beniamini, che continueranno a vedere in tv fino a maggio… e poi?

Non si sa cosa accadrà in futuro e il pubblico teme il peggio. In questo periodo di pandemia, la soap opera ha tenuto loro una grande compagnia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Masotti (@picchiopicchiato)

Per altri aggiornamenti, non vi resta che continuare a seguirci!