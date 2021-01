Il Paradiso delle Signore 5, RADDOPPIA e cambia ora: data e motivo

La soap di Rai 1 cambia orario ed aggiunge un appuntamento, ecco quando ed i motivi della scelta che farà felici i fan!

Le storie della Milano anni sessanta continueranno ad appassionare i fan ma ci sarà un cambio di orario ed una novità assoluta: due appuntamenti invece di uno.

Scopriamo cosa hanno deciso i vertici Rai per Il Paradiso delle Signore e da quando vedremo il cambio.

Il Paradiso delle Signore 5 cambia orario

La soap di Rai 1 vanta un seguito molto nutrito di fan che in passato hanno fatto sentire la loro voce per chiedere che il programma non venisse cancellato.

I vertici Rai dunque sono da sempre molto attenti a soddisfare le esigenze del pubblico ed in questo caso si trattava di prendere una decisione che facesse contenti tutti.

Il Paradiso delle Signore 5 Daily 3 è da tempo collocato nella fascia pomeridiana, alle 15.55 dal lunedì al venerdì.

Durante l’ultima settimana di messa in onda c’è stato un improvviso e non previsto stop. La puntata di lunedì 18 gennaio infatti non è andata in onda a causa della necessità di trasmettere l’intervento del Premier Conte in Senato.

La crisi di Governo attuale ha infatti avuto la priorità su molte trasmissioni che sono state bloccate temporaneamente.

La rete dunque come i fan più assidui già immaginavano ha trovato una soluzione per recuperare la puntata persa.

Il “recupero” avverrà dunque di venerdì e non di sabato come successo in passato.

Il 22 gennaio dunque l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore raddoppierà con un cambio d’orario: l’appuntamento sarà per le 15.30 invece delle solite 15.55.

Spoiler doppia puntata del 22 gennaio

Due puntate una di seguito all’altra dunque attendono i fan della soap che in tal modo potranno evitare di perdere il filo della storia.

Da sempre infatti i creatori de Il Paradiso delle Signore hanno dato vita ad un parallelismo tra gli eventi cronologici nella soap e quelli nella realtà.

Lo si è visto bene durante le festività natalizie dove ciò che accade ai protagonisti nel 1962 segue di pari passo la settimana ai giorni nostri era dunque fondamentale non sballare tale equilibrio ed il raddoppio permette ciò perfettamente.

Ma cosa vedremo dunque nelle due puntate del 22 gennaio? Sarà un finale di settimana con il botto poiché molte delle storie arriveranno ad un punto clou.

Tra Gabriella e Salvo è avvenuto il tanto atteso bacio dopo la lite tra il giovane Amato ed il padre. Ora sarà tempo per Gabriella di prendere definitivamente una decisione su chi sarà l’uomo della sua vita tra Cosimo e Salvatore.

Il giovane figlio di Agnese sta vivendo un periodo molto difficile a causa anche del comportamento vessatorio del padre Giuseppe.

Salvo vorrebbe andare via di casa ma il Ferraris tenta di convincerlo a restare. Agnese comincia a capire che non può continuare a subire le angherie del marito.

Cosimo intanto è ignaro dei dubbi della fidanzata ma ora vivrà un nuovo dramma.

Ci sarà una cena a casa dei Guarnieri infatti, nella quale pare che suo padre ed Umberto abbiano finalmente sancito l’accordo lavorativo.

Al termine di tale cena però accadrà l’impensabile.

Bergamini senior si sentirà male e morirà tra le braccia del figlio Cosimo.

Anche per Rocco le cose saranno sempre più complicate, ormai diviso tra Irene e Maria e totalmente confuso su quale scegliere. La bella Maria inoltre gli darà, filo da torcere con i suoi sospetti sulla Venere.

Per Beatrice e Vittorio infine è tempo di fare marcia indietro sui loro sentimenti. Dopo le confessioni che si sono fatti il loro rapporto è molto più stretto ma la lettera di Marta ha ricordato a Vittorio la presenza della moglie.

Conti proverà a rispondere alla lettera ma non sarà un’impresa facile: farà infatti molta fatica a trovare le parole più giuste. Beatrice inoltre verrà a sapere proprio da Vittorio che lui e Marta non potranno mai avere figli perché la Guarnieri è sterile.

Se non vuoi perderti nessuno spoiler o curiosità su Il Paradiso delle Signore 5 continua a seguirci!