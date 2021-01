In arrivo le nuove puntate della soap di Ra 1 campione d’ascolti con colpi di scena e storie che ci lasceranno senza fiato.

Umberto verrà scoperto a fare il doppio gioco mentre Marcello e Laura dovranno calmare Salvatore ormai in preda al ritorno di fiamma per Gabriella. Per Beatrice si apre un nuovo capitolo della vita.

Queste ed altre sorprese avvincenti nella puntata di lunedì 11 gennaio 2021 de Il Paradiso delle Signore 5.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Umberto viene scoperto

L’occasione del matrimonio tra Gabriella e Cosimo ha portato Bergamini padre a proporre un affare immobiliare a Guarnieri.

L’idea spaventa molto Adelaide a causa di Ravasi ed Umberto ha deciso di fare il doppio gioco con Bergamini ma verrà scoperto.

Cosa accadrà tra i due uomini d’affari?

Puntata numero 61: Marcello e Laura cercano di calmare Salvo

Il matrimonio tra la Rossi è Bergamini sta mandando in crisi soprattutto Salvatore. Il giovane Amato si è convinto che la sua storia d’amore con Gabriella sia naufragata solo a causa del malinteso dovuto alla lettera non ricevuta.

Secondo lui infatti la stilista avrebbe deciso di accettare l’incontro davanti al Cinema Corso se solo avesse letto la missiva. Invece le cose sono andate diversamente e la colpa secondo il giovane è di Agnese.

Marcello e Laura dovranno cercare di ricondurre alla ragione l’amico che però resterà della sua idea e vorrà cercare il modo per far capire alla sua ex fidanzata l’amore che li lega.

Spoiler dell’11 gennaio: Beatrice inizia una nuova vita

Nel nuovo anno una delle protagoniste a mostrare un cambio di rotta sarà Beatrice Conti. La vedova di Edoardo sta cominciando a lasciarsi andare e a recuperare il sorriso dopo tanto dolore.

Gran parte della serenità ritrovata è merito di Vittorio. Il cognato infatti non solo ha accolto lei ed i figli in casa sua ma ha dato lavoro a Pietro ed ha convinto Beatrice a credere di nuovo nei suoi sogni.

Proprio nella puntata dell’11 gennaio Beatrice inizierà sia la scuola serale di ragioneria che il nuovo lavoro al Paradiso delle Signore e sarà molto felice di iniziare questo nuovo cammino. La felicità della vedova Conti dipenderà anche dalla vicinanza con Vittorio..?

