Il Paradiso delle Signore 5, puntata 54: le Veneri preparano una sorpresa per Natale

La Vigilia di Natale è arrivata ed al Paradiso delle Signore Babbo Natale porterà gioia e delle novità per tutti!

Non sarà un Natale come gli altri per i protagonisti della soap di Rai 1. Armando riceverà un regalo speciale da Agnese, e le Veneri prepareranno una sorpresa per Marcello, Rocco e Salvo. Bella notizia anche per Silvia.

Questo e molto altro nella puntata di giovedì 24 dicembre 2020, se sei curioso di sapere proprio tutto prosegui nella lettura!

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni della Vigilia: il regalo di Agnese

I giorni più belli dell’anno sono arrivati ed Agnese ed Armando vorrebbero solo poter trascorrere la festa insieme ma per l’arrivo di Giuseppe non sarà possibile.

Agnese però darà il suo regalo al signor Ferraris che sarà molto colpito ed emozionato a scoprire quale sarà la sorpresa che la sua amata ha pensato per lui.

Puntata 54: Le Veneri preparano una sorpresa!

Armando passerà la Vigilia da solo ma con lui ci saranno anche i ragazzi, Rocco, Salvo e Marcello.

Maria aveva pensato di lasciare loro prima di partire per la Sicilia la cena come regalo ma quei deliziosi piatti spariranno nel nulla!

Natale rovinato? No perché le Veneri decideranno di aiutare Marcello e compagni e prepareranno per loro una bellissima sorpresa!

Spoiler del 24 dicembre: Vittorio con Beatrice e Federico da Silvia

Il Natale per le famiglie Conti e Cattaneo potrebbe essere triste perché Marta non è potuta rientrare da Milano e tra Silvia e Federico le cose non vanno ancora bene.

Complice però la magia di Natale, anche per loro la vigilia sarà un momento felice.

Al Paradiso infatti il nuovo Babbo Natale scelto da Vittorio porterà serenità e l’atmosfera di pace che rallegrerà tutti.

Anche per Vittorio sarà una bella serata nonostante l’assenza di Marta: con i nipoti Pietro e Serena, e la cognata Beatrice rivivrà l’atmosfera famigliare.

Per Federico sarà tempo di abbassare le difese e grazie all’aiuto di Stefania che gli parlerà, il ragazzo deciderà di trascorrere la sera della Vigilia con la madre. Silvia sarà davvero felice di ciò e ritroverà un po’ di serenità persa nell’ultimo periodo.

Per non perdere nessun colpo di scena de Il Paradiso delle Signore continua a seguirci e sintonizzati su Rai 1 tutti i pomeriggi della settimana alle 15.55!