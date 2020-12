Il Paradiso delle Signore 5, puntata 53: Beatrice si licenzia, Marta non torna

Nuovi colpi di scena nel prossimo episodio della soap di Rai 1, a due giorni dal Natale tutto cambierà al Paradiso delle Signore!

Alcuni personaggi avranno delle brutte notizie, per altri invece si aprirà un nuovo periodo felice, questo e molto altro nella puntata numero 53 in onda il 23 dicembre 2020!

Sei curioso di sapere cosa accadrà a Vittorio, Beatrice, Agnese e gli altri amati personaggi della soap? Non smettere di leggere!

Il Paradiso delle Signore, puntata 53: la telefonata di Marta gela tutti

In casa Conti e al Paradiso delle Signore sono tutti in fremente attesa del Natale. Vittorio e Marta (Gloria Radulescu) avevano deciso di trascorrere insieme alla cognata ed alla famiglia i giorni di festa ma qualcosa accadrà che non si aspettavano.

La giovane Guarnieri infatti non potrà rientrare a Milano na resterà bloccata a New York. Il motivo lo comunicherà lei stessa in una telefonata che lascerà l’amaro in bocca a Vittorio che dovrà attendere ancora per rivedere la donna che ama.

Anticipazioni di mercoledì 23 dicembre: Beatrice lascia il lavoro al Circolo

Anche Beatrice passerà un momento difficile quando assisterà ad una lite all’interno del Circolo dove lavora.

Pietro e Serena infatti, i suoi adorati figli, si troveranno nel mezzo di un’accesa controversia con alcuni dirigenti del a Circolo.

La madre non riuscirà a sopportare oltre e deciderà di licenziarsi.

Con Beatrice senza l’impegno del lavoro e Marta a New York, Vittorio si troverà a passare le festività con i nipoti e la cognata.

E farà di tutto per rasserenarli, i nipoti saranno infatti scelti come Elfi di Babbo Natale al Paradiso delle Signore.

Il Conti non starà però avvicinandosi troppo a Beatrice?

Federico tra Umberto e Luciano, Maria fa una sorpresa a Rocco

La giovane Maria deciderà come Agnese, di passare il Natale in Sicilia ma lasciare Rocco la rende triste. Vorrà dunque lasciare un pensiero per lui e Salvatore che passeranno le feste da soli: dei deliziosi manicaretti!

Anche il giovane Cattaneo sarà alle prese con le ultime preparazioni al Natale. Il padre Luciano dopo avergli suggerito di andare a trovare Silvia, gli chiederà consiglio sul regalo di Carletto.

Il padre trascorrerà infatti il primo Natale con la nuova compagna Clelia ed il figlio di lei. Federico a sua volta potrebbe ricevere presto un regalo da suo padre naturale Umberto Guarnieri.

L’uomo chiederà infatti un favore a Vittorio: lo preghiera di far avere a Federico il suo pensiero.

Come la prenderà Federico?

Se non vuoi perderti nessun altro colpo di scena de Il Paradiso delle Signore sintonizzati su Rai 1 da lunedì a venerdì alle 15.55!