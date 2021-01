Il Paradiso delle Signore 5 del 20 gennaio: Marta si fa viva, Gabriella aiuta Salvo

Le nuove puntate della soap di Rai 1 continuano ad appassionare puntata dopo puntata con colpi di scena sempre nuovi.

Tra Vittorio e Beatrice continua a crescere un legame sempre più forte ma Marta darà sue notizie. Intanto Irene troverà una nuova sistemazione grazie a Rocco e Gabriella correrà in aiuto di Salvatore.

Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata del 20 gennaio de Il Paradiso delle Signore 5

Anticipazioni prossima puntata: Marta si fa viva e Beatrice pensa a Vittorio

A casa Conti le cose vanno sempre meglio per Beatrice ed i figli che si sono ambientati e stanno vivendo un po’ di serenità dopo il grande dolore passato.

Soprattutto la vedova di Edoardo sta ritrovando il sorriso e la spensieratezza ed è soprattutto grazie a Vittorio. Tra i due, complici i ricordi del sentimento che li legava in passato, sta nascendo un legame particolare.

Beatrice cerca in ogni modo di non pensare a Vittorio ma non può far a meno di immaginarsi una vita accanto a lui.

In questo idillio arriva una lettera di Marta che finalmente darà sue notizie al marito. Le sue parole, coinvolgenti e piene d’amore, colpiranno Vittorio. Il pensiero di Beatrice sarà più lontano dopo la lettera di Marta?

Spoiler del 20 gennaio: Gabriella aiuta Salvatore

Anche tra Gabriella ed il suo ex Salvatore regna una situazione molto delicata. La Rossi resta ferma nel suo progetto di matrimonio con Cosimo ma allo stesso tempo sta vacillando per Salvatore.

Una casualità li avvicinerà ancora di più. Tra Salvatore e suo padre Giuseppe scoppierà infatti un violento litigio perché il marito di Agnese proibirà ancora una volta alla donna di recarsi al lavoro.

Salvatore esasperato affronterà il padre e dall’appartamento accanto la stilista sentirà tutto e decidersi di dare il suo sostegno a Salvo.

In seguito i due si recheranno insieme alla Caffetteria e avranno modo di parlare.

Novità per Irene, Maria sospetta qualcosa

Nel frattempo per Irene le cose stanno per volgere al meglio: Rocco ha trovato un accordo con Don Saverio.

Il giovane amato infatti è riuscito a procurare alla Venere un posto dove poter vivere: finalmente non dovrà più dormire al Paradiso delle Signore!

La situazione non sarà però risolta poiché Maria continuerà ad avere sospetti.

Se non vuoi perderti nessuna puntata de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzarti su Rai 1 ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 15.55!