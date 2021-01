Il Paradiso delle Signore 5 del 18/01: Agnese spaventata da Giuseppe

Lunedì 18 gennaio riprende una nuova settimana con la soap di Rai 1 più amata, scopriamo cosa accadrà in anteprima.

La povera Agnese vivrà dei momenti di vero sconforto e di paura derivanti dal comportamento del marito, mentre Gabriella e Salvo saranno sempre più vicini. Beatrice e Vittorio intanto cercano di non sentire l’attrazione tra loro.

Se vuoi sapere nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di lunedì 18 gennaio continua a leggere!

Anticipazioni del 18 gennaio: Agnese non si ribella a Giuseppe

La signora Amato ed il consorte sono tornati dalla Sicilia ma lei è sempre più triste ed impaurita dal suo comportamento.

L’uomo infatti continua a criticarla e a voler controllare la sua vita. Inoltre Agnese è ancora molto innamorata di Armando perciò ogni volta che Giuseppe la sfiora lei sta male.

Sarà proprio per non farlo arrabbiare ulteriormente che la donna acconsentirà a non uscire di casa per andare a lavorare.

Salvo capendo cosa sta succedendo comincia a scontrarsi sempre più col padre.

Puntata di lunedì prossimo: Gabriella sempre più indecisa

La Rossi a poche settimane dal matrimonio è stata scossa dall’apprendere della lettera mai inviata di Salvatore. I dubbi si sono nuovamente fatti vivi nella stilista anche se ormai sente che tra lei ed il suo ex fidanzato ci sono troppe differenze.

I due si troveranno ad aiutarsi ancora una volta: accudiranno insieme la povera Agnese provata dal comportamento del marito. Gabriella inoltre si sentirà poco capita dal suo futuro sposo Cosimo.

Tensione tra Beatrice e Vittorio e confusione per Rocco

Le cose si fanno sempre più pericolose anche a casa Conti. Beatrice e Vittorio sono ormai presi dal vortice dei ricordi della loro passata storia d’amore.

L’attrazione tra i due cognati è forte ma loro cercano in ogni modo di combatterla, consci del fatto che Vittorio è sposato con Marta (Gloria Radulescu).

Beatrice farà un grande sforzo per ricacciare indietro i sentimenti verso il cognato e tra i due si stabilirà il patto di non pensare più ai ricordi passati. Ci riusciranno?

Intanto al Paradiso delle Signore tornerà la giovane Maria. Rocco sarà colpito dal suo arrivo ma entrerà in crisi. La vicinanza con Irene è ormai cresciuta molto ed il giovane Amato non saprebbe chi scegliere tra le due ragazze.

Se non vuoi perderti nulla di quanto accadrà nella puntata di lunedì 18 gennaio 2021 sintonizzati su Rai 1 alle 15.55 o sulla piattaforma RaiPlay per rivedere le repliche!