Il Paradiso delle Signore 5: quando finisce e spoiler al 16 aprile 2021

Quando andrà in onda l’ultima puntata della soap italiana di Rai 1 con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni: gli ultimi spoiler!

La quinta stagione della seguitissima soap Il Paradiso delle Signore 5 sta per volgere al termine ed ora è confermata la data dell’ultima puntata!

Scopriamo quando termineranno le puntate e cosa ci attende nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5, Daily3 in onda dal lunedì al venerdì su rai 1 alle 15.55!

Il Paradiso delle Signore 5: quando finisce?

Gli appassionati della soap Il Paradiso delle Signore potranno esultare: a differenza di quanto spoilerato mesi fa la stagione in corso terminerà non più ad aprile ma a maggio 2021!

Gli stessi attori avevano fatto sapere sui social del termine delle riprese avvenuto qualche settimana fa con grande commozione dei loro fan.

Ma quando andrà in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore? A quanto emerge dalle anticipazioni e a meno di cambi di programma nelle prossime settimane la data è quella del 14 maggio 2021!

Vediamo dunque cosa ci attende nelle trame delle prossime puntate!

Il Paradiso delle Signore: spoiler dal 12 al 16 aprile 2021

Ecco tutte le trame nel dettaglio delle puntate della prossima settimana, da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021.

Lunedì 12 aprile

Marta Guarnieri decide di tornare a Milano per parlare con Vittorio dopo la telefonata di Beatrice. Cosimo è ossessionato dalla lettera del padre e sospetta sempre più di Umberto. Rocco ha vinto la gara di ciclismo ed ora tutti si complimentano con lui, mentre le Veneri organizzeranno un’uscita al cinema con Nino per aiutare Dora. I vestiti sottratti da Giuseppe riappaiono in magazzino ma presentano difetti.

Martedì 13 aprile

Marta è tornata a Villa Guarnieri e Beatrice saprà che la cognata sa la verità sul bacio tra lei e Vittorio. Nel frattempo Dante fa sapere ad Umberto e alla contessa di aver organizzato un ricevimento al circolo con gli investitori americani. Per il mistero dei vestiti contraffatti cominciano a circolare sospetti e Giuseppe se la prenderà con Girolamo, mentre Armando deciderà di tenere gli occhi aperti. Dora vede fuggire dal cinema Nino dopo la serata e rimane delusa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Mercoledì 14 aprile

Giuseppe cerca di incolpare Irene dicendo ad Armando che la Venere era interessata ad un vestito per un evento alla Fiera Campionaria. Le altre Veneri scoprono che Nino non è fidanzato ma è un futuro prete. Tra Marta e Vittorio rimane distanza anche se i due continuano a pensarsi. Nel frattempo Adelaide aiutata da Ludovica comincia ad organizzare la serata al circolo escludendo la Gramini.

Giovedì 15 aprile

Dante trama per mettere in ombra Vittorio al ricevimento al circolo cercando di modificare il discorso di Federico ma Beatrice ha un’idea per aiutare Conti. Irene nasconde dal magazzino l’abito per la fiera ma viene vista da Armando che pensa che Giuseppe abbia ragione. Dora non riesce a non pensare a Nino anche se le altre ragazze cercano di farglielo dimenticare. Gabriella e Ludovica sono preoccupate per Cosimo che continua a pensare ai sospetti di Umberto soprattutto dopo aver ricevuto un cablogramma dall’America.

Venerdì 16 aprile

Cosimo sempre più agitato piomberà nel mezzo del ricevimento al circolo ed accuserà pubblicamente Umberto Guarnieri di aver ucciso Achille Ravasi, scioccando tutti. Armando continua a sospettare di Irene come responsabile dei furti al magazzino. Rocco tenterà di consolare la Venere e tra loro accadrà qualcosa. Vittorio intanto spera di ritrovare la serenità perduta con la moglie ma Marta non sembra della stessa idea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

