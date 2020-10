Il paradiso delle signore 5, anticipazioni: Marta parte, Laura entra in società

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento con una delle soap opera italiane più amate dal pubblico.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 5: Marta vola negli Stati Uniti

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, martedì 20 ottobre 2020, il pubblico avrà modo di assistere a un annuncio da parte del personaggio di Marta Guarnieri, interpretato da Gloria Radulescu.

La donna si ritroverà ad annunciare alla zia Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, la sua partenza imminente, che ha pianificato con il supporto di Vittorio.

L’uomo, infatti, le ha fatto una sorpresa inaspettata: le ha regalato un biglietto aereo per New York. La donna si trasferirà per qualche mese negli Stati Uniti.

Nel frattempo, a casa Cattaneo arriva zia Ernesta assieme a Stefania Colombo, infatuata di nascosto di Federico, personaggio interpretato da Alessandro Fella.

Infine, Luciano ascolterà i suggerimenti di Clelia e di Federico e sceglierà di posticipare il suo trasferimento.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 5: Laura entra in società con Marcello e Salvatore

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, il personaggio di Laura Parisi traslocherà da Gabriella e Roberta.

Inoltre, entrerà in società con Salvatore e Marcello, che gestiscono il bar e che sono rimasti molto colpiti dalle iniziative della donna, che ha dimostrato di saperci fare.

Nel frattempo, tutti si ritroveranno a parlare dello slancio di generosità avuto da Vittorio per Marta. Nonostante i due si siano appena sposati e siano tornati da poco dalla luna di miele, hanno già scelto di separarsi temporaneamente.

Infine, Marta, nonostante voglia partire al più presto per gli Stati Uniti e non stia nella pelle, a un certo punto si sentirà avvolta come da un alone di malinconia.

Sta per abbandonare la sua Milano: deciderà di mettere insieme in un album le foto che immortalano tutti i ricordi indimenticabili che ha vissuto con il marito Vittorio.