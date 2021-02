Le nuove puntate della soap italiana più amata di Rai 1 tornano con incredibili colpi di scena che riguarderanno alcuni dei protagonisti.

Molte novità sono in arrivo nelle trame dei prossimi episodi della soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55, ecco le principali.

La giovane Anna farà il suo ingresso nel gruppo delle Veneri mentre il ritorno di Marta da Parigi innescherà nuove intricate dinamiche.

Il tradimento di Vittorio e Beatrice verrà alla fine scoperto mentre c’è ancora mistero su quale segreto nasconda la giovane Guarnieri al marito. I due potrebbero anche arrivare a lasciarsi!

Il Paradiso delle Signore trame 2021: Marta torna da Parigi e scopre il tradimento

Non c’è proprio pace per la figlia di Umberto Guarnieri. Dopo la sua fuga a Parigi causata dal grande sconvolgimento che le ha creato aver scoperto la verità sulla paternità di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), le cose per lei si complicheranno ulteriormente.

La giovane fotografa rientrerà a Milano, dopo essere stata per un periodo da suo fratello Riccardo, per accettare la notizia che anche Federico sia suo fratello biologico. In breve tempo però Marta verrà anche a scoprire quello che Beatrice e Vittorio hanno fatto durante la sua assenza.

Durante i mesi in cui la Guarnieri si trovava in America infatti il marito e la cognata si sono avvicinati pericolosamente fino a lasciarsi andare ad un bacio appassionato sotto le stelle.

La notizia metterà in crisi la coppia, Marta non reagirà bene, ma le anticipazioni ci dicono che si potrebbe addirittura giungere alla separazione tra i due e non per questo motivo!

Anticipazioni trame: Vittorio lascia la Guarnieri?

Un impensabile colpo di scena dunque potrebbe tener banco nelle prossime puntate del 2021: a rompere il matrimonio potrebbe essere addirittura lo stesso dottor Conti.

Come qualcuno ricorderà, già durante il soggiorno a New York, Marta sembrava nascondere qualcosa a suo marito. Anche una volta tornata al Paradiso delle Signore la Guarnieri riceverà delle telefonate molto misteriose di cui il marito sarà all’oscuro.

Quale sarà il segreto che la fotografa custodisce? Le anticipazioni dicono che non dovremo attendere molto per scoprirlo: sarà la stessa Marta a rivelare il suo segreto a Vittorio e la notizia potrebbe sconvolgerlo al punto da portare alla separazione.

La stessa Marta (Gloria Radulescu) ha dato uno spoiler sui tempi della resa dei conti: dovremo attendere dopo Pasqua!

Anna entra a far parte delle Veneri, la misteriosa Gloria

Nelle prossime puntate inoltre, vi saranno nuovi ingressi definitivi nel cast.

La cugina di Gabriella, Anna, entrerà a far parte del gruppo delle Veneri dell’atelier. Oltre a lei, un’altra donna che ha fatto in questi giorni la sua prima apparizione, resterà stabilmente nella soap.

Stiamo parlando della bella Gloria Moreau (Lara Kolmar) che dopo un ingresso molto misterioso al Paradiso, diventerà la nuova capocommessa e le anticipazioni ci dicono che resterà a lungo!

In attesa di scoprire cosa accadrà dunque non resta che continuare a seguire le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 e se vi siete persi qualcosa potete rivederle sulla piattaforma Rai Play!