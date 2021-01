Il Paradiso delle Signore 5, 12 gennaio: Beatrice spaventata da una telefonata

Tornano le nuove puntate della soap più seguita di Rai 1 con altri colpi di scena dal lunedì al venerdì alle 15.55!

Adelaide sarà preoccupata per Umberto e Beatrice riceverà una telefonata che riguarda Serena.

Gabriella mentirà a Cosimo per la prima volta. Per i due ex fidanzati c’è ancora speranza oppure la stilista convolerà a nozze con Bergamini come previsto per il 14 febbraio?

Queste ed altre sorprese ci attendono nella puntata di martedì 12 gennaio 2021, scopriamo quali!

Puntata 62: Gabriella dice una bugia a Cosimo, Adelaide preoccupata

La Rossi avrà dei ripensamenti dopo aver letto la lettera di Salvatore che le aveva scritto tempo prima. La stilista tornerà col pensiero alla storia con il giovane Amato e sarà portata a dire la prima bugia a Cosimo da quando sono fidanzati.

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina)intanto è sempre più preoccupata per le intenzioni di Umberto riguardo ai suoi affari. L’uomo sta facendo il doppio gioco con Bergamini senior che gli ha proposto un affare immobiliare che coinvolgeva anche Ravasi.

Nel frattempo il padre di Cosimo inizia ad indagare su Achille. Nessuno infatti pare sapere che fine abbia fatto ma Ludovica Brancia di Montalto gli darà informazioni preziose.

Anticipazioni 11/01: Beatrice viene a sapere come sta Serena, Rocco e Pietro emozionati

La vedova Conti è sempre più felice a casa di Vittorio dato che ha iniziato un nuovo lavoro ed ha conosciuto anche una nuova amica. Una telefonata improvvisa romperà la tranquillità di Beatrice.

La chiameranno infatti dal collegio dove si trova la piccola Serena: cosa le sarà accaduto?

Intanto la proposta di Armando di creare una squadra di ciclismo del Paradiso delle Signore ha entusiasmato Pietro e Rocco. I due ragazzi hanno molte idee e saranno felici di seguire il progetto del Ferraris.

