Il Paradiso delle Signore 5 dall’11 al 15 gennaio: Beatrice e Vittorio uniti dal passato

Gabriella avrà dei ripensamenti sul matrimonio dopo aver trovato la lettera di Salvatore, Armando sarà scioccato dal ritorno di Agnese e tra Beatrice e Vittorio riaffioreranno ricordi di un dolce passato insieme.

Anticipazioni 11- 15 gennaio: Armando e Agnese si lasciano, Beatrice e Vittorio ripensano al passato

Le prossime puntate della soap di Rai 1 vedranno alcune vicende amorose procedere a velocità spedita.

Il ritorno di Agnese non sarà purtroppo come Armando lo aveva immaginato. La donna, tornata dalla Sicilia dove ha passato le vacanze natalizie, ha cambiato atteggiamento.

Tra lei ed il marito Giuseppe le cose sono diverse rispetto a prima e la Amato pare assoggettarsi al volere del coniuge.

Il Ferraris con grande dolore capirà che la loro storia d’amore pur se con un sentimento forte non potrà continuare.

I ricordi di un sentimento provato in passato torneranno alla mente anche di Vittorio e Beatrice. I due infatti, sempre più vicini da quando Marta è rimasta bloccata all’estero, troveranno degli oggetti che porteranno alla mente momenti vissuti insieme.

Vittorio sarà sempre più preso dal suo ruolo di capofamiglia tanto da offrirsi di andare a prendere la piccola Serena che sta vivendo un brutto momento in collegio.

Beatrice, che ormai lavora anche al Paradiso, aiuterà a preparare le valigie per il cognato che dovrà affrontare un viaggio di lavoro ed i due sembreranno una famiglia, come temeva la contessa.

Spoiler prossima settimana: Salvatore tenta l’ultima carta e Gabriella vacilla

Il matrimonio tra Cosimo e Gabriella è vicino e la stilista sembra aver ormai dimenticato Salvo ma il giovane proprietario della caffetteria non la pensa come lei.

La scoperta della lettera che la madre ha nascosto ha ridato forza al suo amore per la Rossi: Salvatore vorrà infatti tentare il tutto per tutto facendole leggere la lettera.

Gabriella a quel punto vacillerà e dovrà mentire al Bergamini. Cosa accadrà alla loro storia?

Trame puntate fino al 15 gennaio: duro scontro tra Umberto e Bergamini

Nelle puntate della prossima settimana la famiglia Bergamini sarà al centro delle vicende della soap.

Il padre di Cosimo inviterà la famiglia Guarnieri al matrimonio ma con Umberto avrà un duro scontro.

Il motivo risiede in un affare in cui era coinvolto anche Achille Ravasi. La cosa insospettirà Bergamini che deciderà di scoprire dove sia andato a finire Ravasi.

Sarà Ludovica Brancia a dargli delle informazioni importanti.

Uno scontro acceso ma per diversi motivi si avrà poi tra Salvo ed Agnese: il ragazzo non riesce ad accettare che la madre abbia fatto sparire la lettera per Gabriella.

