Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 49′ puntata: la festa per Roberta non finisce bene

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 49′ puntata: la festa per Roberta non...

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo episodio della soap di Rai 1, alcune verità stanno per venire a galla e nulla sarà come prima!

La storia d’amore tra Agnese ed Armando è messa a dura prova mentre quella tra Marcello e Roberta è ad un bivio: cosa scoprirà la Pellegrino?

Se sei curioso di scoprire i colpi di scena del prossimo episodio in onda il 17 dicembre continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Agnese ed Armando riusciranno a vedersi?

Il ritorno di Giuseppe ha traumatizzato Agnese ed i ragazzi della famiglia Amato. Il giovane nipote Rocco è disposto a credere allo zio, il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) ha qualche remora ma sta cominciando ad aprirsi al genitore.

Dal canto suo Giuseppe sa di dover riconquistare la fiducia dei famigliari e pur iniziando a sospettare che tra la moglie ed il Ferraris ci sia più di un’amicizia fa finta di nulla.

Nel frattempo Agnese ed Armando continuano a vedersi ma per loro le cose sono sempre più difficili, i momenti per poter stare insieme sono pochi e pericolosi. Il loro amore sarà più forte delle difficoltà?

Puntata 49 del 17 dicembre: Marcello sconvolge Roberta, la sua festa finisce male

Le Veneri hanno deciso di organizzare la festa di addio a Roberta in una trattoria e la decisione rende tutte elettrizzate.

Alla festa è ovviamente stato invitato anche Marcello ma il giovane è troppo preso dal pensiero del pericolo imminente.

Il Mantovano infatti continua a minacciarlo di fare del male alla fidanzata Roberta, che lui chiama “la biondina”.

Il Barbieri allora prenderà una decisione difficile ma necessaria per proteggere la Pellegrino: non si presenterà alla festa.

Quando Roberta andrà a cercarlo scoprirà qualcosa che la lascerà di sasso, e ad essere coinvolta sarà Ludovica!

Per non perdersi nemmeno una puntata sintonizzatevi su Rai 1 alle 15.55 dal lunedì al venerdì o in streaming su RaiPlay!