Il Paradiso delle Signore, 4-8 gennaio: la lettera di Salvo per Gabriella

Stanno per tornare in tv le attese nuove puntate della soap di Rai 1 con nuovi impensabili colpi di scena! Ecco quali.

A gennaio rivedremo finalmente tutti i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, e le novità ci lasceranno senza parole! Cosa scoprirà Gabriella su Salvo? Tra Rocco ed Irene nascerà qualcosa?

Scopriamo cosa accadrà nella settimana dal 4 all’8 gennaio, ecco tutti gli spoiler!

Anticipazioni 4-8 gennaio: Gabriella trova la lettera di Salvo, Rocco ed Irene vicini

Dopo la pausa natalizia a partire dal 28 dicembre sappiamo che i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore riprenderanno a partire da lunedì 4 gennaio.

In base alle anticipazioni sappiamo già che le puntate dal 4 all’8 gennaio vedranno molti colpi di scena che forse qualcuno sperava di vedere da tempo.

Stiamo parlando del possibile ritorno della ex coppia Gabriella Rossi e Salvatore Amato. I due ormai ex fidanzati sono rimasti in buoni rapporti, tanto che nelle scorse puntate la stilista si è finalmente recata in caffetteria per parlare con Salvo.

La prossima settimana proprio Salvatore scoprirà che sua madre Agnese aveva deciso di nascondere la lettera indirizzata a Gabriella. Non è tutto però, poiché al posto di Agnese sarà proprio la Rossi a trovare la lettera scritta dal suo ex per lei.

Cosa ci sarà scritto e cosa accadrà ora che lei e Cosimo hanno già scelto la data delle nozze? I due futuri sposi hanno invitato Salvo al matrimonio ma lui è molto incerto e chiederà consiglio a Marcello.

Nel frattempo anche tra il nipote di Agnese Rocco e la nuova arrivata Irene sta per nascere una sintonia particolare. I due infatti sono sempre più vicini, soprattutto dopo che Rocco scoprirà che la nuova Venere è costretta a dormire nel magazzino.

Cosa accadrà però quando tornerà Maria, con cui il giovane magazziniere pareva avere un feeling speciale?

Puntate 56-60: Vittorio e Beatrice come una famiglia, Adelaide furiosa

Anche tra Vittorio Conti e Beatrice la sintonia pare approfondirsi sempre più. Complici le feste natalizie i due assieme ai figli di lei, Serena e Pietro, sembrano proprio una famiglia.

Non la vede così Adelaide, madre della moglie di Vittorio. Marta cosa penserà quando riuscirà a rientrare a Milano? La contessa affronterà di nuovo la vedova Conti e le dirà tutto ciò che pensa!

Spoiler di gennaio: Federico non ha perdonato Silvia, Clelia e Beatrice diventano amiche

I fan del Paradiso che pensavano che tra Federico e Silvia le cose fossero ormai appianate dovranno ricredersi: il giovane Cattaneo non è ancora del tutto certo del perdono dato alla madre.

Nel frattempo tra Clelia, la nuova compagna di Luciano Cattaneo, e Beatrice Conti nascerà una bella amicizia dopo che le due avranno modo di conoscersi al Paradiso delle Signore.

Beatrice, che sta per riprendere gli studi di ragioneria, avrà bisogno di un nuovo abito, e la sua nuova amica avrà il compito di consigliarla al meglio.

Se non vuoi perderti nemmeno una puntata de Il Paradiso delle Signore sintonizzati su Rai1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 o su RaiPlay per poter gustare le repliche quando e dove vuoi!