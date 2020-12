Il Paradiso delle Signore, 21 dicembre: Silvia infuriata a Natale

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo episodio del Paradiso delle Signore, in onda lunedì 21 dicembre alle 15.55 su Rai 1!

Nella puntata numero 51 assisteremo ad incredibili colpi di scena, questo Natale non sarà tranquillo per nessuno dei protagonisti!

Per non perdere nessuna anticipazione continua a scorrere l’articolo, ecco cosa accadrà lunedì prossimo!

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Silvia è infuriata

La signora Cattaneo è sempre più di pessimo umore nonostante il Natale sia alle porte.

Anzi, proprio questa ricorrenza accentua il suo dolore perché la donna non può sopportare di passare la festa lontana da Federico.

Le uniche a starle vicino saranno Roberta e la zia Ernesta e proprio loro tenteranno di tirare su il morale di Silvia proponendole di addobbare l’albero.

Riuscirà Silvia ad accettare di passare il Natale senza i figli Nicoletta e Federico?

Puntata numero 51: tra Roberta e Marcello è tutto finito?

Anche per Marcello la disperazione è tanta, perché ormai sa di aver perso la sua Roberta.

Il giovane ha infatti dovuto farle credere di averla tradita con Ludovica per metterla al sicuro dalle minacce di Mantovano ma non riesce ad accettare la situazione.

Cosa accadrà tra i due? Ora che Roberta ha deciso di partire da sola per Bologna il Barbieri resterà a lavorare nella caffetteria e comunicherà tale decisione ai due soci.

Salvo e Laura saranno contenti del fatto che Marcello resti ma si presenterà un problema: i due avevano nel frattempo trovato la sostituta per il posto di Marcello. Ora però sono costretti a licenziare Sofia.

La Parisi non lascerà cadere la cosa, ma avendo preso a cuore la situazione della ragazza, chiederà a Clelia di assumerla come Venere, al posto di Roberta.

Per non perdere nessun colpo di scena non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 o collegarsi a RaiPlay per vedere le repliche delle puntate de Il Paradiso delle Signore!