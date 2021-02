Novità incredibili sono in arrivo nelle prossime puntate della soap più seguita di Rai 1, ecco lo spoiler che farà tremare tutti i fan!

La soap con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina continua a mietere successi e le prossime puntate del 2021 riservano ancora molte sorprese e a svelarlo è proprio una delle protagoniste più amate.

Non c’è pace per Marta de Il Paradiso delle Signore 5: la Guarnieri scoprirà diversi segreti ed il tradimento del marito potrebbe spingerla ad una drastica decisione!

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore 5: Le bugie hanno le gambe corte!

Proseguono pomeriggio dopo pomeriggio le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore che vola verso la conclusione della 5 apprezzatissima stagione. I fan della soap hanno da poco accolto con grande gioia la conferma della 6′ stagione ma ancora attendono evoluzioni sulle storie in corso.

Una delle vicende che più stanno dividendo il pubblico a casa è il triangolo tra Vittorio-Beatrice e Marta.

La giovane Guarnieri è tornata a Milano, riprendendosi il suo posto accanto al marito ma è ancora ignara di quanto accaduto.

Conti e la cognata Beatrice infatti si sono lasciati andare ad un bacio appassionato mentre Marta era a New York.

La cognata pare essere davvero pentita di quanto accaduto, nonostante il sentimento per Vittorio continua restare forte. Anche Conti si sente in colpa verso la moglie e vorrebbe rivelarle tutto per ripulirsi la coscienza.

Gli spoiler ci dicono che nelle prossime puntate i due non riusciranno più a tener nascosto quanto accaduto e la verità piano piano emergerà e sarà devastante per tutti.

A rivelarlo ai fan sui social è proprio Gloria Radulescu, che svela anche quando assisteremo al colpo di scena: Marta scoprirà tutto dopo Pasqua!

Anticipazioni 2021: Marta potrebbe lasciare Vittorio?

Non sarà un periodo facile per la solare Marta appena tornata con le migliori intenzioni da New York. I fan amano molto il suo personaggio ma potrebbero dover accettare che la Guarnieri si allontani nuovamente dal set.

La giovane fotografa scoprirà un altro segreto: il fatto che Federico (Alessandro Fella) che lei ritiene un buon amico, sia in realtà suo fratello. Lo shock sarà grande e la giovane vorrà allontanarsi da Milano, ma sarà di certo la scoperta del tradimento del marito a darle il dolore maggiore.

Secondo le anticipazioni nulla ancora è sicuro, Marta potrebbe decidere di perdonare il marito anche se l’opzione al momento sembra difficile, oppure potrebbe decidere di lasciarlo definitivamente.

Per scoprire cosa accadrà di preciso non resta che continuare a seguire il day time de Il Paradiso delle Signore ogni pomeriggio alle 15.55 su rai 1 o rivedere le puntate su Rai Play